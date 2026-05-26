"Hay que depurar el sistema": así funcionaría un eventual proceso de reinstitucionalización en Venezuela según Martha Tineo

Martha Tineo, abogada especializada en derechos humanos y cofundadora y coordinadora general de la organización de derechos humanos 'Justicia, Encuentro y Perdón', dijo en La Tarde de NTN24 que "hay que depurar el sistema" de represión del régimen de Venezuela.

Las declaraciones de Tineo se dieron luego de conocer la excarcelación bajo medida de arresto domiciliario de José Breijo, un adulto mayor de 73 años quien tras salir de prisión encontró su vivienda invadida por un funcionario policial.

"Venezuela tiene que encaminarse hacia un proceso de reinstitucionalización. Definitivamente tenemos que reinstitucionalizar Venezuela y eso pasa por un proceso de depuración de, justamente, los cuerpos de seguridad del Estado, del Ministerio Público, de la Defensa pública, de la Defensoría del Pueblo y de los tribunales de la República", explicó Tineo.

El proceso, según la abogada venezolana, pasa también por "iniciar procesos de investigación y de juzgamiento contra quienes han cometido crímenes contra los derechos humanos" y hechos de corrupción.

"Hay que depurar el sistema, hay que reinstitucionalizar Venezuela y eso pasa, definitivamente, porque Venezuela inicie finalmente un proceso de transición hacia la redemocratización. Un cambio de sistema que permita reinstitucionalizar el país, recuperar las instituciones y que vuelvan al cumplimiento de sus mandatos constitucionales", agregó.

Para Tineo, en medio de dicha transición, los crímenes deben no solo ser juzgados y condenados conforme al derecho, sino que el sistema "se reinstitucionalice a tal punto que estas atrocidades no vuelvan a ocurrir".