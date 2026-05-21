"No van a lograr que nos rindamos ni a ganar tiempo, somos muy serios y estamos muy enfocados": Marco Rubio advierte al régimen cubano

Este jueves, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que la unión americana está muy enfocada en cambiar el sistema comunista de Cuba.

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"Su sistema económico no funciona. Está roto, y no se puede arreglar con el sistema político actual que está en vigor", expresó Rubio.

Asimismo, sostuvo: "no van a lograr que nos rindamos ni a ganar tiempo, somos muy serios, estamos muy enfocados".

Este nuevo pronunciamiento del jefe de la diplomacia de los Estados Unidos se produce poco después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. presentara cargos formales contra el dictador cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la ONG Hermanos al Rescate, ocurrido en 1996.

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En medio de la presión de Estados Unidos sobre el régimen cubano, la cual se ha intensificado en las últimas semanas, el secretario de Estado de EE. UU. también confirmó la captura de la hermana del presidente ejecutivo de GAESA, empresa controlada por el régimen cubano.

A través de un mensaje en redes sociales, Rubio ofreció detalles de la captura de la mujer identificada como Adys Lastres Morera en territorio norteamericano.

“Adys Lastres Morera es la hermana del presidente ejecutivo de GAESA, el conglomerado financiero cubano controlado por el ejército que se apropia de millones de dólares destinados a la ayuda al pueblo cubano a instancias del régimen”, explicó.

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Aparte de las declaraciones de Rubio, el Ejército de Estados Unidos anunció que el portaviones USS Nimitz y sus buques de escolta habían ingresado al Caribe.

Hasta el momento, el presidente Donald Trump no ha dado por hecho que el despliegue en cuestión tenga como objetivo sacar al régimen castro-comunista.