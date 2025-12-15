NTN24
Neymar

El insólito disfraz que usó Neymar para que no lo reconocieran en las calles de Nueva York: “No creo que tenga un aspecto muy normal”

diciembre 15, 2025
Por: Diana Pérez
Neymar | Foto: EFE
El artillero brasileño Neymar se encuentra siendo el centro de la noticia tras burlar a sus fanáticos para poder pasar desapercibido en las calles de Nueva York.

El delantero del Santos usó un insólito disfraz para poder caminar por las calles de Nueva York sin ser reconocido.

‘Ney’ pasó de incognito en su recorrido por el Times Square y el Rockerfeller Center en Nueva York.

El futbolista usó un pasamontañas morando con blanco junto con una extravagante y enorme chaqueta rosada con blanco de la marca Louis Vuitton.

Este insólito disfraz le permitió caminar de manera tranquila, sin ser reconocido, junto a su pareja Bruna Biancardi y su amigo Cris Guedes.

Guendes documentó el momento y publicó el video con la descripción: “Misión: que Neymar pase desapercibido”.

En el video se ve a Neymar caminar por la calle mientras su amigo le pregunta: “Nadie reconoció al hombre ¿Cómo es ser una persona normal?”.

El exartillero del Barcelona y PSG respondió entre risas: “No creo que tenga un aspecto muy normal”.

Tras esto, el jugador se baja un momento el pasamontañas para poder disfrutar de un helado mientras se queja del calor que siente en la cara.

Algunos usuarios se han reído de la hazaña del futbolista, mientras que otros afirman que el brasileño es reconocible hasta con su insólito disfraz.

“Imposible no reconocerlo”, “¡Modo vacaciones activado!”, “Neymar es increíble”, “A él le encanta el tiempo libre”, “Neymar está entre los 3 brasileños más populares de la historia”, son algunos de los comentarios.

Esto se da en medio del respiró que tuvo Neymar luego de que el Santos se salvara del descenso y asegurara su clasificación a la Copa Sudamericana de 2026.

Pero también se da en medio de la incógnita por la cirugía que tiene pendiente de meniscos en la rodilla izquierda.

La operación estaría prevista para la próxima semana, lo que le daría tiempo para ser convocado e ir al Mundial con la selección de Brasil.

