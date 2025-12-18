Nicolás Maduro pide apoyo militar a Colombia mientras Estados Unidos intensifica sus ataques en el Caribe

Nicolás Maduro realizó un llamado directo a los militares colombianos para unirse en lo que describió como la defensa de la soberanía nacional ante amenazas externas.

En un discurso transmitido en cadena nacional, maduro dijo que la colaboración entre los militares de ambos países es esencial para garantizar la paz y la estabilidad regional.

Las declaraciones se producen horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara un bloqueo total a los petroleros sancionados que operan desde Venezuela.

"Le hago mi llamado, ratificado con amor profundo de gran colombiano que me siento, al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas, a los militares de Colombia que conozco muy bien, los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países", afirmó Maduro durante su intervención.

El jefe del régimen venezolano no especificó los objetivos concretos ni los alcances de esta propuesta de colaboración.

Las declaraciones de Maduro coinciden con el bombardeo de una narcolancha en aguas internacionales del Pacífico Oriental.

Según datos de inteligencia, las cuatro personas a bordo fueron abatidas durante el ataque realizado en una reconocida ruta de tráfico de cocaína.

VEA TAMBIÉN Nicolás Maduro se pronuncia sobre lesión en la columna que sufrió María Corina Machado durante su salida de Venezuela hacia Oslo o

“El 17 de diciembre, bajo la dirección del Secretario de Guerra Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada en aguas internacionales”, se lee en la notificación.

“La inteligencia confirmó que el buque transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Cuatro narcoterroristas hombres murieron y ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, agrega la circular.

El Comando Sur de Estados Unidos, la noche del pasado lunes también informó sobre el aniquilamiento de otras tres embarcaciones en aguas internacionales del Pacífico Oriental. En ese hecho, ocho personas fueron dadas de baja.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, por su parte, sostuvo el martes que continuarán los ataques contra las presuntas 'narcolanchas' en el Caribe y el Pacífico por parte de las fuerzas armadas de su país.

Rubio hizo el anuncio a la prensa luego de una reunión bipartidista con los demócratas, quienes han cuestionado fuertemente los ataques a mar abierto y piden un proceso judicial para los sospechosos.

"Tuvimos una audiencia clasificada, por lo que no podemos discutir los detalles. Creo que es nuestra reunión bipartidista número 22 o 23. Seguiremos colaborando con el Congreso en este asunto (…) Ha sido una misión muy exitosa que sigue en marcha y continúa, y el Congreso está al tanto de cómo se está desarrollando y cómo avanza", contó Rubio.