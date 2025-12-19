"La presión de Estados Unidos tiene asustado a Nicolás Maduro": analistas tras bloqueo a buques petroleros que operan en Venezuela

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, una de las unidades más importantes del Pentágono, arribó esta semana a la base naval de Ceiba en Puerto Rico, marcando una escalada significativa en la Operación Lanza del Sur.

La embarcación transporta 2.000 de los 15.000 efectivos militares destinados por la Casa Blanca para combatir las redes de narcotráfico en el Caribe, incluyendo las organizaciones que operan desde Venezuela.

El USS Iwo Jima cuenta con capacidad para recibir y catapultar aeronaves, además de transportar tropas y fuerzas especiales para realizar maniobras de desembarco en costas enemigas utilizando lanchas de alta velocidad.

Al respecto, Germán Rodríguez, experto en las Fuerzas Militares y asuntos de Seguridad Nacional; Hernando Wills, excomandante de la Armada de Colombia y coronel Héctor Carrascal, veterano de la Fuerza Aérea Colombiana, hablaron en Ángulo de NTN24.

El almirante Hernando Wills destacó la importancia de esta estrategia: "La operación Lanza del Sur continúa con su misión principal que ya fue establecida", sin embargo, subrayó que esta acción "es una acción contundente que va a minar de una manera muy importante la estabilidad del régimen de Nicolás Maduro”.

"Este bloqueo de todos estos petroleros que están siendo sancionados por los Estados Unidos sí tiene un efecto muy grande, muy importante en la economía ilícita que maneja el régimen de Maduro, de manera que esto sí es una acción contundente que va a minar de una manera muy importante la estabilidad del régimen".

Por su parte, Héctor Carrascal relacionó el bloqueo con el tráfico de narcóticos, que representa aproximadamente el 8% de los suministros del régimen, aunque enfatizó que el impacto mayor proviene del bloqueo petrolero.

"Estos avances son importantes, se han dado de cara a lo que podría sucederse dentro de esta dictadura en Venezuela", afirmó Carrascal.

El mayor Germán Rodríguez detalló: "Van veintiocho ataques a embarcaciones en el Caribe, hay cien narcotraficantes dados de baja por los bombardeos de los Estados Unidos, el bloqueo naval a los petroleros sancionados".

Rodríguez anticipó que "en las próximas semanas" podría producirse un encuentro entre patrulleras venezolanas y buques estadounidenses, aunque descartó un enfrentamiento real debido a la superioridad militar de Estados Unidos.

"La presión de Estados Unidos tiene asustado a Nicolás Maduro”, agregó.