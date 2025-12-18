¿Cómo ha sido la gestión de Donald Trump a puertas de cumplir su primer año de Gobierno desde que regresó al poder en EE. UU.?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple once meses desde que llegó al poder nuevamente para su segunda administración.

Con motivo de ello, el mandatario republicano ofreció un discurso televisado a la nación durante la noche del miércoles 17 de diciembre en el que habló de sus logros en materia de inmigración, economía, lucha contra las drogas y demás.

En entrevista con el programa Club de Prensa de NTN24, los periodistas Orián Brito y Manuel Aguilera analizaron cómo va el primer año de Gobierno de Trump tras su regreso a la Casa Blanca en enero pasado.

En cuanto a las duras políticas migratorias del Gobierno, Aguilera señaló que “sectores tan clave como el del campo, la hostelería o la construcción se están viendo impactados por estas detenciones y estas redadas masivas”.

“Creo que todo eso no le está favoreciendo al gobierno tampoco en el aspecto económico”, comentó.

A su turno, Brito mencionó los resultados en materia económica de los que habló Trump en su discurso y señaló que “el presidente regresó al poder enfocado en el tema de la inmigración y en los conflictos internacionales, como el de Gaza, el de Ucrania y Venezuela, dejando de lado temas que realmente le importan a la ciudadanía estadounidense”.

“A mi modo de ver ha dejado un poco atrás el tema de casa (...) De cómo se siente el consumidor: el trabajador estadounidense que quiere comprar una vivienda, que quiere crecer laboralmente, financieramente y ahí es donde está la meta en un corto tiempo porque yo creo que esto puede pasar factura”, comentó.