Jueves, 18 de diciembre de 2025
Donald Trump

¿Cómo ha sido la gestión de Donald Trump a puertas de cumplir su primer año de Gobierno desde que regresó al poder en EE. UU.?

diciembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Los periodistas Orián Brito y Manuel Aguilera analizaron en NTN24 la gestión del mandatario republicano y su discurso a la nación del miércoles 7 de diciembre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple once meses desde que llegó al poder nuevamente para su segunda administración.

Con motivo de ello, el mandatario republicano ofreció un discurso televisado a la nación durante la noche del miércoles 17 de diciembre en el que habló de sus logros en materia de inmigración, economía, lucha contra las drogas y demás.

o

En entrevista con el programa Club de Prensa de NTN24, los periodistas Orián Brito y Manuel Aguilera analizaron cómo va el primer año de Gobierno de Trump tras su regreso a la Casa Blanca en enero pasado.

En cuanto a las duras políticas migratorias del Gobierno, Aguilera señaló que “sectores tan clave como el del campo, la hostelería o la construcción se están viendo impactados por estas detenciones y estas redadas masivas”.

“Creo que todo eso no le está favoreciendo al gobierno tampoco en el aspecto económico”, comentó.

o

A su turno, Brito mencionó los resultados en materia económica de los que habló Trump en su discurso y señaló que “el presidente regresó al poder enfocado en el tema de la inmigración y en los conflictos internacionales, como el de Gaza, el de Ucrania y Venezuela, dejando de lado temas que realmente le importan a la ciudadanía estadounidense”.

“A mi modo de ver ha dejado un poco atrás el tema de casa (...) De cómo se siente el consumidor: el trabajador estadounidense que quiere comprar una vivienda, que quiere crecer laboralmente, financieramente y ahí es donde está la meta en un corto tiempo porque yo creo que esto puede pasar factura”, comentó.

