NTN24
Martes, 16 de diciembre de 2025
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

diciembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Alejandro Corbacho, director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad del Cema, analizó en NTN24 la relación entre Caracas y Teherán que es investigada por las autoridades estadounidenses.

Un informe de inteligencia reveló que Venezuela financió el programa nuclear de Irán con más de 7 mil millones de dólares, según reveló el diario español ABC tras tener acceso a un documento de la justicia estadounidense.

El documento detalla que el dinero, en su mayoría proveniente de ingresos petroleros, habría sido redirigido a empresas estatales de Irán, al tiempo que recursos provenientes de préstamos desde China.

Estos recursos tendrían como principal objetivo el sostenimiento de la economía del país asiático en medio de las sanciones internacionales por sus proyectos nucleares.

A su vez, habrían sido destinados para “financiar actividades hostiles” y tener influencia internacional.

“Esto viene desde hace mucho tiempo”, declaró Corbacho.

Desde el año 2008-2009, durante la presidencia de Hugo Chávez, se produce el acercamiento a Irán y uno de los temas que se discute es el intercambio nuclear, sobre todo aparece la idea de que Venezuela abastecería de uranio a Irán, por lo tanto es un tema que ha estado en el tiempo”, añadió.

En ese sentido, señaló que “luego, hubo en el año 2018-2019 informes sobre este programa y el peligro que presentaba por fundaciones que van siguiendo estos temas”.

“Lo que pasa es que se fue más focalizando en el petróleo y no tanto en el tema nuclear”, subrayó.

“En estos años de Maduro se puede ver este armamento en manos de los venezolanos de origen iraní. Entonces la relación ha sido muy cercana; se estableció una línea, un vuelo directo desde Teherán a Caracas”, indicó.

Corbacho también expresó que “Venezuela se transformó en el portaaviones o en la punta de lanza de Rusia, de Irán y de China en la región latinoamericana”.

“Venezuela sirve como base para financiar operaciones, intercambios; sobre todo, están muy preocupados con el tema del terrorismo quienes están mirando este tema. Entonces puede financiar o ayudar actividades terroristas, movimientos de personas con pasaportes de venezolano que podían entrar y salir en los países de la región”,

“A su vez estos carteles pueden realizar no solo operaciones criminales, sino operaciones de desestabilización política, de ahí la denominación de narcoterrorismo”, concluyó.

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Albert Ramdin/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

Secretario general de la OEA defiende acciones contra el régimen de Maduro: "se debe hacer algo. Está claro quién ganó las elecciones"

José Antonio Kast | Foto AFP
José Antonio Kast

"El tema de la seguridad influyó en la ciudadanía para elegir al nuevo presidente": analistas sobre victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Estados Unidos

"Estaremos golpeándolos también por tierra": Trump sobre operaciones contra organizaciones del narcotráfico en medio de despliegue cerca de Venezuela

Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

Le da a entender “al régimen de Maduro que prácticamente están tocando territorio venezolano”: especialista en contrainteligencia sobre decisión de Trinidad y Tobago

La senadora Paloma Valencia. (EFE)
Elecciones en Colombia

Paloma Valencia fue elegida como la candidata única del partido Centro Democrático para las presidenciales de 2026 en Colombia

