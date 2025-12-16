"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Un informe de inteligencia reveló que Venezuela financió el programa nuclear de Irán con más de 7 mil millones de dólares, según reveló el diario español ABC tras tener acceso a un documento de la justicia estadounidense.

El documento detalla que el dinero, en su mayoría proveniente de ingresos petroleros, habría sido redirigido a empresas estatales de Irán, al tiempo que recursos provenientes de préstamos desde China.

Estos recursos tendrían como principal objetivo el sostenimiento de la economía del país asiático en medio de las sanciones internacionales por sus proyectos nucleares.

A su vez, habrían sido destinados para “financiar actividades hostiles” y tener influencia internacional.

Alejandro Corbacho, director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad del Cema, analizó en NTN24 la relación entre Caracas y Teherán que es investigada por las autoridades estadounidenses.

“Esto viene desde hace mucho tiempo”, declaró Corbacho.

“Desde el año 2008-2009, durante la presidencia de Hugo Chávez, se produce el acercamiento a Irán y uno de los temas que se discute es el intercambio nuclear, sobre todo aparece la idea de que Venezuela abastecería de uranio a Irán, por lo tanto es un tema que ha estado en el tiempo”, añadió.

En ese sentido, señaló que “luego, hubo en el año 2018-2019 informes sobre este programa y el peligro que presentaba por fundaciones que van siguiendo estos temas”.

“Lo que pasa es que se fue más focalizando en el petróleo y no tanto en el tema nuclear”, subrayó.

“En estos años de Maduro se puede ver este armamento en manos de los venezolanos de origen iraní. Entonces la relación ha sido muy cercana; se estableció una línea, un vuelo directo desde Teherán a Caracas”, indicó.

VEA TAMBIÉN "Tenemos reservas suficientes en nuestro territorio": Trinidad y Tobago niega depender del suministro de gas de Venezuela o

Corbacho también expresó que “Venezuela se transformó en el portaaviones o en la punta de lanza de Rusia, de Irán y de China en la región latinoamericana”.

“Venezuela sirve como base para financiar operaciones, intercambios; sobre todo, están muy preocupados con el tema del terrorismo quienes están mirando este tema. Entonces puede financiar o ayudar actividades terroristas, movimientos de personas con pasaportes de venezolano que podían entrar y salir en los países de la región”,

“A su vez estos carteles pueden realizar no solo operaciones criminales, sino operaciones de desestabilización política, de ahí la denominación de narcoterrorismo”, concluyó.