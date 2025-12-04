Militares venezolanos que habían cumplido condena fueron sometidos a nuevos procesos y trasladados a otra cárcel

El teniente coronel David Mota Marrero y Pedro Luis Garrido, junto a otro grupo de oficiales que habían cumplido condena y permanecían privados de libertad en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, fueron trasladados a la cárcel militar ubicada en el Fuerte Guaicaipuro, en Charallave, estado Miranda, informó la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.

Se conoció que, recientemente, se les abrió un nuevo proceso penal militar, motivo por el cual fueron presentados, vía telemática, ante un tribunal de control militar.

La Coalición por los Derechos Humanos dijo que en esta audiencia se les dictó una nueva medida privativa de libertad y se fijó como sitio de reclusión el referido centro penitenciario en Charallave estado Miranda.

La Coalición informó que los oficiales quedan ahora bajo la orden de un tribunal militar, a la espera de la continuación del proceso penal que fue iniciado, pese a que ya habían cumplido su pena anterior.