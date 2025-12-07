NTN24
Domingo, 07 de diciembre de 2025
Domingo, 07 de diciembre de 2025
Donald Trump

Trump confirmó que operativos por tierra contra narcotraficantes comenzarán pronto: "conocemos cada ruta, cada casa, sabemos dónde viven, sabemos todo sobre ellos"

diciembre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Desde la Casa Blanca, el mandatario aseguró que las drogas que ingresan al país por mar han disminuido un 94%.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a su campaña contra las drogas y el despliegue militar en el Caribe que desde hace varias semanas llevan a cabo las Fuerzas Armadas de su país, realizando más de 20 ataques contra narcolanchas y dejando al menos 87 muertes.

Desde la Casa Blanca, el mandatario aseguró que las drogas que ingresan al país por mar han disminuido un 94% y reiteró sus planes para comenzar operaciones similares en tierra, una promesa que ha hecho desde hace varios días.

o

"Estoy tratando de averiguar quién es el otro 6%, porque francamente, creo... que deben ser las personas más valientes", dijo durante la cena de entrega de medallas del Centro Kennedy del Departamento de Estado.

Posteriormente, aseguró que los operativos en tierra llegarán pronto y envió un contundente mensaje para los narcotraficantes: "Sabemos todo sobre ellos".

"Vamos a iniciar el mismo proceso en tierra porque conocemos cada ruta, cada casa, sabemos dónde viven, lo sabemos todo sobre ellos", dijo.

Trump, además, describió el narcotráfico como "una guerra terrible", sugiriendo que 300.000 personas murieron por drogas ilegales el año pasado y prometiendo no permitir que eso suceda.

En el mismo evento, el mandatario alabó el trabajo de uno de los artífices de la presión sobre el régimen venezolano, el secretario de Estado, marco Rubio.

"Marco Rubio es un gran Secretario de Estado. Pasará a la historia como el mejor secretario de Estado en la historia de nuestro país", mencionó.

o

Mientras tanto, Maduro habló recientemente con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien instó al dictador a mantener "el diálogo abierto" con Washington en medio de crecientes temores de una acción militar estadounidense.

"Es importante mantener abiertos los canales de diálogo entre Estados Unidos y Venezuela", le dijo Erdogan, según un comunicado de su oficina el X, expresando la esperanza de que "la tensión se alivie lo antes posible".

Erdogan, además, señaló que Turquía estaba siguiendo de cerca los acontecimientos en la región y creía que "los problemas pueden resolverse mediante el diálogo".

El Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen Venezuela indicó que el líder turco había expresado "profunda preocupación por las amenazas que enfrenta Venezuela, particularmente el despliegue militar y diversas acciones dirigidas a perturbar la paz y la seguridad en el Caribe".

Maduro "explicó detalladamente el carácter ilegal, desproporcionado, innecesario y hasta extravagante de estas amenazas", indicó un comunicado del ministerio.

Temas relacionados:

Donald Trump

Gobierno de Estados Unidos

Narcotráfico

Despliegue militar

Despliegue militar de Estados Unidos

Casa Blanca

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Este galardón es una validación internacional de la lucha democrática en Venezuela”: Coordinadora de Vente Venezuela en EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Siempre se ha considerado como un refugio de Maduro": exoficial estadounidense explica por qué el buque USS Gettysburg se encuentra cerca de isla venezolana

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
buque USS Gettysburg desplegado en el Caribe y Nicolás Maduro - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Siempre se ha considerado como un refugio de Maduro": exoficial estadounidense explica por qué el buque USS Gettysburg se encuentra cerca de isla venezolana

Hugo El Pollo Carvajal y Donald Trump - AFP
La Noche

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Ese premio Nobel es de todos y cada uno de los venezolanos": vocero de Vente Venezuela en EE. UU. sobre marchas para celebrar el galardón a María Corina Machado

Nicolás Maduro/ Tropas estadounidenses - Fotos AFP y @Southcom en X
Despliegue militar de Estados Unidos

"El tiempo se agota": experto explica por qué Estados Unidos podría usar todos sus activos militares contra Maduro y el Cartel de los Soles

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Más de Política

Ver más
Exvicepresidente Salvador Nasralla, la ministra de Defensa Rixi Moncada y el exalcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura - Foto EFE
Honduras

"Nos quieren llevar a una elección al estilo Venezuela": jefe de bancada en el Congreso del candidato presidencial hondureño que recibió apoyo de Trump

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Nicolás Maduro

¿Qué tan posible es que Maduro acepte una llamada con Trump en medio de la presión militar en el Caribe?

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Trump quiere "poner fin a las migraciones masivas" en el mundo, según un documento de la Casa Blanca

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Directores técnicos de fútbol | Fotos EFE
Mundial 2026

"El halago no nos va a debilitar": las reacciones más polémicas de directores técnicos de selecciones tras la conformación de los grupos del Mundial 2026

Elon Musk y 3l/ATLAS | Foto AFP y ESA
Elon Musk

Elon Musk lanza advertencia sobre el cometa 3l/ATLAS: “podría aniquilar un continente”

Atlético Nacional, el equipo mejor valorizado de los cuadrangulares - Foto: AFP
Liga BetPlay Dimayor

Atlético Nacional, el equipo más cotizado entre los clubes clasificados a los cuadrangulares finales de la liga en Colombia

Fernando Aristeguieta, DT interino de la Vinotinto / Salomón Rondón, futbolista venezolano - Fotos: EFE
Fernando Aristeguieta

"Sus días en la selección no han terminado": Aristeguieta, DT interino de la Vinotinto, explica por qué no tomó en cuenta a Salomón Rondón para los amistosos

Neymar | Foto: EFE
Neymar

Neymar enfureció tras ser sustituido y apuntó contra el árbitro del partido en la derrota del Santos

Calentamiento Global - Foto Canva
Calentamiento Global

El planeta se calienta sin pausa: expertos piden acelerar una transición justa

El presidente de Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva. (AFP)
Luiz Inácio Lula Da Silva

"Estoy muy preocupado por el dispositivo militar desplegado por Estados Unidos en el Caribe": presidente de Brasil hace llamado a Trump

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre