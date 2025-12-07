Trump confirmó que operativos por tierra contra narcotraficantes comenzarán pronto: "conocemos cada ruta, cada casa, sabemos dónde viven, sabemos todo sobre ellos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a su campaña contra las drogas y el despliegue militar en el Caribe que desde hace varias semanas llevan a cabo las Fuerzas Armadas de su país, realizando más de 20 ataques contra narcolanchas y dejando al menos 87 muertes.

Desde la Casa Blanca, el mandatario aseguró que las drogas que ingresan al país por mar han disminuido un 94% y reiteró sus planes para comenzar operaciones similares en tierra, una promesa que ha hecho desde hace varios días.

"Estoy tratando de averiguar quién es el otro 6%, porque francamente, creo... que deben ser las personas más valientes", dijo durante la cena de entrega de medallas del Centro Kennedy del Departamento de Estado.

Posteriormente, aseguró que los operativos en tierra llegarán pronto y envió un contundente mensaje para los narcotraficantes: "Sabemos todo sobre ellos".

"Vamos a iniciar el mismo proceso en tierra porque conocemos cada ruta, cada casa, sabemos dónde viven, lo sabemos todo sobre ellos", dijo.

Trump, además, describió el narcotráfico como "una guerra terrible", sugiriendo que 300.000 personas murieron por drogas ilegales el año pasado y prometiendo no permitir que eso suceda.

En el mismo evento, el mandatario alabó el trabajo de uno de los artífices de la presión sobre el régimen venezolano, el secretario de Estado, marco Rubio.

"Marco Rubio es un gran Secretario de Estado. Pasará a la historia como el mejor secretario de Estado en la historia de nuestro país", mencionó.

Mientras tanto, Maduro habló recientemente con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien instó al dictador a mantener "el diálogo abierto" con Washington en medio de crecientes temores de una acción militar estadounidense.

"Es importante mantener abiertos los canales de diálogo entre Estados Unidos y Venezuela", le dijo Erdogan, según un comunicado de su oficina el X, expresando la esperanza de que "la tensión se alivie lo antes posible".

Erdogan, además, señaló que Turquía estaba siguiendo de cerca los acontecimientos en la región y creía que "los problemas pueden resolverse mediante el diálogo".

El Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen Venezuela indicó que el líder turco había expresado "profunda preocupación por las amenazas que enfrenta Venezuela, particularmente el despliegue militar y diversas acciones dirigidas a perturbar la paz y la seguridad en el Caribe".

Maduro "explicó detalladamente el carácter ilegal, desproporcionado, innecesario y hasta extravagante de estas amenazas", indicó un comunicado del ministerio.