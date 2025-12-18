NTN24
Jueves, 18 de diciembre de 2025
Migración

"Están amedrentando a la población venezolana": denuncian presencia de cuerpos de seguridad venezolanos en Colombia

diciembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Ronal Rodríguez consideró, además, que el Gobierno de Petro ha tenido una narrativa de apoyo al régimen de Maduro.

Ronal Rodríguez, politólogo, internacionalista y vocero de Observatorio Venezolano de la Universidad del Rosario de Colombia, hizo una dura denuncia en entrevista para La Tarde de NTN24.

Aseguró que en este momento “los cuerpos de seguridad venezolanos están haciendo una presencia importante en territorio colombiano”.

“Están amedrantando a la población venezolana. Tenemos a varios líderes de derechos humanos que se han tenido que desplazar, y líderes políticos que sienten que Colombia ya no es un país seguro", precisó Rodríguez.

El también internacionalista ofreció una entrevista en La Tarde de NTN24 en la que abordó los retos que tiene nuestra región en materia migratoria y de seguridad.

Consideró, además, que el Gobierno de Petro ha tenido una narrativa de apoyo al régimen. “Dice que Venezuela es una víctima de Estados Unidos cuando ha sido el régimen venezolano el que burló un proceso de más de tres años para una transición democrática”.

Estados Unidos, desde hace varias semanas, tiene un enorme despliegue militar en el mar Caribe frente a las costas de Venezuela, con el fin de frenar a células criminales como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles.

