"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que el despliegue con el que ejerce máxima presión a Nicolás Maduro crecerá con su intención anunciada de declarar Organización Terrorista Extranjera al régimen de Nicolás Maduro, al que vincula con el Cartel de los Soles.

Las palabras del presidente Trump se remontan a 2007 y 2008, cuando bajo la presidencia de Hugo Chávez, las grandes petroleras extranjeras fueron obligadas a reestructurar sus contratos con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Dos gigantes de la industria de Estados Unidos, Exxonmobil y Conoco Phillips no aceptaron dichos términos y sus activos fueron expropiados, en el marco de una agresiva y autoritaria política de nacionalización del sector bajo control estatal.

Eddie Ramírez, expresidente y exdirector gerente de Palmaven, filial de responsabilidad social de PDVSA, habló sobre este tema en El Informativo de NTN24.

"Chávez, efectivamente, las expropió. No es cierto que fue de forma amistosa, fue con un fusil en el cuello. Él quiso cambiar esas asociaciones estratégicas por empresas mixtas (…) las empresas extranjeras tenían que contar con la aprobación de Petróleos de Venezuela", recordó Ramírez.

Ramírez explicó que, aunque el petróleo de Venezuela pertenece, valga la redundancia, a la nación venezolana, "lo que sí expropiaron fue la cuota aparte que les correspondía en esas asociaciones estratégicas, así como oleoductos, maquinaria y viviendas de algunos funcionarios, pero no el petróleo como tal".

"Fue una expropiación burda y arbitraria como toda expropiación en la que no haya compensación. Estas empresas tienen derecho a reclamarlo y el nuevo gobierno está dispuesto a reconocerlo", agregó.

Los activos expropiados, según Ramírez, fueron utilizados por Chávez en primer lugar como herramienta política: "cuando Chávez tomó posesión del petróleo de Venezuela para ponerlo al servicio de su proyecto político, utilizaba ese dinero para comprar voluntades".

El expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, aseguró que dichos activos pueden estarse usando incluso "también para la parte del narcotráfico", pues cree que "la influencia del narcotráfico es muy notoria en Venezuela".

Los activos, de acuerdo con Ramírez, también "se deben estar utilizando en comprar voluntades políticas tanto en Venezuela como en el exterior, donde tiene una campaña muy fuerte donde se proyecta como un supuesto proyecto de izquierda".

VEA TAMBIÉN Régimen de Maduro condenó con prisión y trabajo comunitario a un adolescente por "terrorismo e incitación al odio" o

Para Ramírez es importante, sin embargo, que a nivel internacional quede claro que en Venezuela no existe una lucha de ideologías, sino una "entre la democracia y un régimen criminal que se apoderó del país".