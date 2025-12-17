NTN24
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

diciembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Así lo dio a conocer el director de relaciones internacionales de Vente Venezuela, Pedro Urruchurtu, quien también dio parte de tranquilidad por la salud de la líder política.

La premio Nobel de Paz 2025, María Corina Machado, sufrió una grave lesión en una vértebra tras su salida de Venezuela rumbo a Oslo y fue sometida a evaluaciones médicas tras el exigente viaje.

“Después de su llegada a Noruega el jueves por la noche, estas lesiones fueron investigadas en el Hospital Universitario de Ullevål en Oslo. Los médicos debieron detectar varias lesiones, incluida una fractura en una vértebra”, acotó el medio Aftenposten.

o

Luego de conocerse la noticia hubo preocupación por la salud de la líder política. Sin embargo, Pedro Urruchurtu, director de Relaciones Internacionales de Vente Venezuela, publicó en redes sociales información sobre el estado de María Corina Machado.

“María Corina Machado se encuentra bien y durante estos días está atendiendo citas médicas con un especialista en función de su pronta y total recuperación”, escribió Urruchurtu en su cuenta de X.

Además, aseveró que la premio Nobel de Paz ya no está en la capital noruega: “Como ha confirmado el Primer Ministro de Noruega, ya no está en la ciudad de Oslo”.

Se presume que ahora que abandonó Oslo esté enfocada en planificar su regreso a Venezuela, a donde quiere volver lo antes posible, para lograr la tan anhelada transición política.

