NTN24
Martes, 16 de diciembre de 2025
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

diciembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Roberto Ampuero, exministro de Relaciones Exteriores de Chile; Mary Montesinos, coordinadora de “Voluntad Popular”; y José Manuel Rojo Edwards Silva, senador de la Comisión de Relaciones Exteriores de Chile, analizaron la victoria de José Antonio Kast.

El domingo 14 de diciembre, Chile eligió al derechista José Antonio Kast como nuevo presidente de la nación, quien desde ya se prepara para tomar posesión de su cargo el próximo 11 de marzo de 2026.

La elección democrática de Kast no cayó muy bien en sectores de la izquierda como en Colombia, donde gobierna el presidente Gustavo Petro, así como en Venezuela, donde el régimen de Nicolás Maduro tildó al presidente electo de ser un “seguidor de Hitler y pinochetista”.

En entrevista con La Noche de NTN24, Roberto Ampuero, exministro de Relaciones Exteriores y exembajador de Chile; Mary Montesinos, coordinadora de “Voluntad Popular” en Chile; y José Manuel Rojo Edwards Silva, senador de la Comisión de Relaciones Exteriores de Chile, analizaron las posturas adoptadas en ambas naciones.

“Personas que están temerosas de una Latinoamérica que cada día se vuelca más a la derecha y que se vuelca hacia presidentes estadistas, que lo único que quieren es que vuelva la democracia completamente en el continente americano, no solamente en Venezuela, sino también en Cuba y en Nicaragua”, comentó Montesinos.

Por su parte, el senador Rojo Edwards señaló que la victoria electoral en Chile demuestra que “la gente quiere progreso, quiere vivir en paz y no quiere más narcodictaduras como la de Maduro”.

En cuanto a las posturas adoptadas por Colombia y Venezuela, dijo: “Cuando Petro y Maduro tienen el mismo lenguaje, lo que está haciendo Petro es asimilarse aún más a Maduro, que es un narcodictador (...) toda Latinoamérica tiene que aprovechar este impulso y apoyar todo movimiento que implique que el narcodictador se vaya”.

Finalmente, el excanciller chileno Ampuero aseguró que el camino que Petro “le está indicando a Colombia es una alternativa de fracaso económico, de fracaso político y de fracaso democrático”.

“Identificarse con las dictaduras, las peores dictaduras de América Latina y del mundo moderno de hoy es un flaco favor que se le hace a su patria, a su país, a la historia de Colombia”, dijo.

Temas relacionados:

La Noche

Relaciones diplomáticas

Régimen de Maduro

Gustavo Petro

Nicolás Maduro

José Antonio Kast

Chile

