NTN24
Martes, 16 de diciembre de 2025
Martes, 16 de diciembre de 2025
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que “el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera”

diciembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El presidente Donald Trump anunció la determinación mediante su plataforma de redes sociales Truth Social.

El Gobierno de Estados Unidos, en cabeza del presidente republicano Donald Trump, anunció la designación del régimen de Venezuela como “una organización terrorista extranjera”.

Mediante su plataforma de redes sociales, Truth Social, Trump dijo que “Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica” y que seguirá creciendo “hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente”.

o

“El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro. Por el robo de nuestros activos, y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera”, dijo.

Ante esa situación, el mandatario republicano ordenó el “bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela”.

o

“Los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración de Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado. Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación, ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos INMEDIATAMENTE”, añadió.

Se trata de una nueva escalada de Trump en medio de su campaña de presión sobre el régimen de Maduro, a quien acusa de liderar el Cartel de los Soles, la cual ya fue designada por EE. UU. como organización terrorista extranjera (FTO).

Cabe mencionar que, el pasado 10 de diciembre, Washington asaltó y decomisó un buque cisterna que estaba sancionado por el Departamento del Tesoro y que acababa de salir de Venezuela cargado de petróleo. Dicha acción fue calificada por el régimen de Maduro como "robo descarado".

Temas relacionados:

Régimen venezolano

Estados Unidos

Régimen de Maduro

designación

Terrorista

Petróleo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Fentanilo, ¿arma de destrucción masiva?: el análisis de experto tras la postura de Trump y Sheinbaum

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos anunció que “el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera”

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Tiroteo en Sídney: ¿Cómo se llega a este punto en un país muy riguroso con el porte de armas?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es el balance de las explicaciones ante el Congreso de Marco Rubio y Pete Hegseth sobre despliegue cerca de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Albert Ramdin/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

Secretario general de la OEA defiende acciones contra el régimen de Maduro: "se debe hacer algo. Está claro quién ganó las elecciones"

José Antonio Kast | Foto AFP
José Antonio Kast

"El tema de la seguridad influyó en la ciudadanía para elegir al nuevo presidente": analistas sobre victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Estados Unidos

"Estaremos golpeándolos también por tierra": Trump sobre operaciones contra organizaciones del narcotráfico en medio de despliegue cerca de Venezuela

Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

Le da a entender “al régimen de Maduro que prácticamente están tocando territorio venezolano”: especialista en contrainteligencia sobre decisión de Trinidad y Tobago

La senadora Paloma Valencia. (EFE)
Elecciones en Colombia

Paloma Valencia fue elegida como la candidata única del partido Centro Democrático para las presidenciales de 2026 en Colombia

Más de Actualidad

Ver más
Presidente del Comtié Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes | Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

¿Por qué el discurso del presidente del Comité Nobel es histórico y una pieza contundente contra la tiranía de Maduro?

El arquitecto Frank Gehry. (AFP)
Luto

Falleció Frank Gehry, el arquitecto retratado en Los Simpson famoso por sus creaciones de torres inclinadas y amplias láminas de metal curvado

Donald Trump (AFP)
ELN

El grupo guerrillero ELN anunció paro armado de 72 horas en “protesta contra el plan neocolonial de Trump”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Presidente del Comtié Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes | Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

¿Por qué el discurso del presidente del Comité Nobel es histórico y una pieza contundente contra la tiranía de Maduro?

El arquitecto Frank Gehry. (AFP)
Luto

Falleció Frank Gehry, el arquitecto retratado en Los Simpson famoso por sus creaciones de torres inclinadas y amplias láminas de metal curvado

Donald Trump (AFP)
ELN

El grupo guerrillero ELN anunció paro armado de 72 horas en “protesta contra el plan neocolonial de Trump”

Lionel Messi y su familia (AFP)
Lionel Messi

"Tenemos heredero": hijo de Messi sorprende con habilidades futbolísticas dignas de su padre en plena celebración del Inter de Miami

James Rodríguez, jugador de la selección Colombia - Foto: EFE
Selección Colombia

"Fui a España y hablé con Zidane": José Pékerman reveló que pidió explicaciones por la suplencia de James cuando estaba en el Real Madrid

Nicolás Maduro - Foto AFP
Régimen de Maduro

Gobierno de Colombia asegura que Maduro "podría aceptar" renunciar al poder si no es perseguido o enviado a prisión

Juan Diego Sánchez en On The Road
On the Road

Juan Diego Sánchez: del fenómeno de Tres Milagros a construir su propio universo audiovisual

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre