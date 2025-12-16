Estados Unidos anunció que “el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera”

El Gobierno de Estados Unidos, en cabeza del presidente republicano Donald Trump, anunció la designación del régimen de Venezuela como “una organización terrorista extranjera”.

Mediante su plataforma de redes sociales, Truth Social, Trump dijo que “Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica” y que seguirá creciendo “hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente”.

“El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro. Por el robo de nuestros activos, y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera”, dijo.

Ante esa situación, el mandatario republicano ordenó el “bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela”.

“Los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración de Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado. Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación, ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos INMEDIATAMENTE”, añadió.

Se trata de una nueva escalada de Trump en medio de su campaña de presión sobre el régimen de Maduro, a quien acusa de liderar el Cartel de los Soles, la cual ya fue designada por EE. UU. como organización terrorista extranjera (FTO).

Cabe mencionar que, el pasado 10 de diciembre, Washington asaltó y decomisó un buque cisterna que estaba sancionado por el Departamento del Tesoro y que acababa de salir de Venezuela cargado de petróleo. Dicha acción fue calificada por el régimen de Maduro como "robo descarado".