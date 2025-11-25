NTN24
Martes, 25 de noviembre de 2025
Martes, 25 de noviembre de 2025
Pete Hegseth

Secretario de Guerra de EE. UU. llegará a República Dominicana este miércoles con agenda sobre lucha contra el narcotráfico con despliegue en el Caribe como telón de fondo

noviembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos - Foto: EFE
Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos - Foto: EFE
Luis Abinader, presidente de República Dominicana, destacó que la visita de Hegseth permitirá "seguir coordinando la confianza entre ambos países para enfrentar a las organizaciones narcoterroristas".

Pete Hegseth, Secretario de Guerra de Estados Unidos, llegará a República Dominicana este miércoles 26 de noviembre.

o

De acuerdo con el despacho de Hegseth, este funcionario realizará una visita oficial en el país caribeño para “fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico”.

Otro que confirmó la noticia fue el presidente dominicano, Luis Abinader, quien destacó que la visita de Hegseth permitirá “seguir coordinando la confianza entre ambos países para enfrentar el narcotráfico, en particular en los últimos años”.

La llegada del Secretario de Guerra de la unión americana se produce en medio de una escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

Hasta el momento, Washington mantiene desplegado un contingente militar en el Caribe, que recientemente ha destruido varias narcolanchas.

o

Recientemente, Hegseth anunció el lanzamiento de la operación militar denominada "Operación Lanza del Sur".

El objetivo declarado de esta campaña, según la administración Trump, es combatir y eliminar a los "narcoterroristas" en el hemisferio occidental y proteger el territorio estadounidense de las drogas.

La operación está dirigida por un grupo de trabajo conjunto específico y el Comando Sur de EE. UU. (SOUTHCOM), que tiene jurisdicción sobre las operaciones militares en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

Hegseth afirmó que la misión busca defender la patria y eliminar la amenaza del narcotráfico, en línea con las órdenes del presidente Donald Trump de tomar medidas contra los grupos criminales, incluyendo el "Cartel de los Soles" de Venezuela, que Estados Unidos ha designado el pasado lunes 24 de noviembre como “organización terrorista extranjera”.

o

El mismo lunes, en horas de la tarde, se registró uno de los sobrevuelos de Estados Unidos más cercanos a territorio venezolano desde que inició el histórico despliegue militar de este país en el Caribe.

Un bombardero B-52 y al menos tres aviones de guerra FA-18 de las Fuerzas Armadas estadounidenses estuvieron a una distancia muy corta en términos aéreos a la costa venezolana.

Temas relacionados:

Pete Hegseth

Casa Blanca

Despliegue militar de Estados Unidos

República Dominicana

Luis Abinader

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Venezuela antes era un Estado fallido, ahora es un santuario de terrorismo": general de la reserva sobre designación del Cartel de los Soles por parte de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Me da vértigo porque en Venezuela por una injusticia la gente deja de vivir": hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, secuestrada por el régimen madurista

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Preocupación por presunta presencia de militares rusos en Venezuela; estarían entrenando militares del régimen, según inteligencia ucraniana

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Empieza la hora cero: ¿qué impacto tiene la nueva designación de Estados Unidos al Cartel de los Soles? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Donald Trump tendría prevista una llamada con Nicolás Maduro en medio de la presión al régimen con despliegue militar en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Habrá ataques en Venezuela tras designación de EE. UU. sobre el Cartel de los Soles? Expertos responden

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
John Bolton, exasesor de Trump (AFP)
John Bolton

“Los soldados disfrutan del Caribe y de pasear, estarán unos días y luego regresarán”: exasesor y ahora crítico de Trump asegura que no habría intervención militar en Venezuela

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

“Hay una cercanía del presidente con una serie de personas que están involucradas en actividades criminales”: Marta Lucía Ramírez

Ejercicios recientes en el Caribe de un avión B-52 difundidos por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Despliegue militar de Estados Unidos

Así fue el muy cercano sobrevuelo de un bombardero B-52 y varios FA-18 a las costas de Venezuela el día que el Cartel de los Soles fue designado terrorista

Marisol Ramos, hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, privada de libertad por el régimen de Maduro
Presos políticos

"Me da vértigo porque en Venezuela por una injusticia la gente deja de vivir": hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, secuestrada por el régimen madurista

Activista venezolana, Sairam Rivas | Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

“Las mujeres ahora están siendo detenidas por ser familiar de un preso político”: activista venezolana Sairam Rivas

Más de Actualidad

Ver más
Perkins Rocha, abogado retenido por el régimen de Nicolás Maduro - Foto: EFE
Venezuela

"Se le está haciendo un juicio sin defensa": esposa e hijo de Perkins Rocha revelan nuevos detalles de la detención del preso político

Reinaldo y Emilio Gutiérrez, detenidos
Detenciones arbitrarias

Secuestran a los encargados de mantenimiento de la casa de la madre de María Corina Machado en Caracas

Cancelación de vuelos en Estados Unidos - Foto EFE
Vuelos cancelados

Especialista da recomendaciones claves a los viajeros tras masivas cancelaciones de vuelos en Estados Unidos

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Perkins Rocha, abogado retenido por el régimen de Nicolás Maduro - Foto: EFE
Venezuela

"Se le está haciendo un juicio sin defensa": esposa e hijo de Perkins Rocha revelan nuevos detalles de la detención del preso político

Reinaldo y Emilio Gutiérrez, detenidos
Detenciones arbitrarias

Secuestran a los encargados de mantenimiento de la casa de la madre de María Corina Machado en Caracas

Cancelación de vuelos en Estados Unidos - Foto EFE
Vuelos cancelados

Especialista da recomendaciones claves a los viajeros tras masivas cancelaciones de vuelos en Estados Unidos

Foto referencia | Canva
Fútbol turco

Diecisiete jugadores de un mismo club fueron suspendidos por participar en un escándalo de apuestas deportivas

Udo Kier - Foto AFP
Cine

Fallece actor insignia del terror recordado por alimentarse solo de ensalada y agua durante una semana para interpretar a Drácula

Andrés Cepeda/ Feid y Karol G/ Alberto Montenegro de Rawayana - Fotos AFP
Premios Grammy

Colombia y Venezuela tienen gran presencia en la lista de nominados a los Grammy Awards 2026

Amnistía Internacional - Foto EFE/ Manuel Finol
Amnistía Internacional

Gerente de Amnistía Internacional Venezuela, Manuel Finol, fue puesto en libertad tras haber sido detenido por el régimen de Nicolás Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre