Secretario de Guerra de EE. UU. llegará a República Dominicana este miércoles con agenda sobre lucha contra el narcotráfico con despliegue en el Caribe como telón de fondo

Pete Hegseth, Secretario de Guerra de Estados Unidos, llegará a República Dominicana este miércoles 26 de noviembre.

De acuerdo con el despacho de Hegseth, este funcionario realizará una visita oficial en el país caribeño para “fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico”.

Otro que confirmó la noticia fue el presidente dominicano, Luis Abinader, quien destacó que la visita de Hegseth permitirá “seguir coordinando la confianza entre ambos países para enfrentar el narcotráfico, en particular en los últimos años”.

La llegada del Secretario de Guerra de la unión americana se produce en medio de una escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

Hasta el momento, Washington mantiene desplegado un contingente militar en el Caribe, que recientemente ha destruido varias narcolanchas.

Recientemente, Hegseth anunció el lanzamiento de la operación militar denominada "Operación Lanza del Sur".

El objetivo declarado de esta campaña, según la administración Trump, es combatir y eliminar a los "narcoterroristas" en el hemisferio occidental y proteger el territorio estadounidense de las drogas.

La operación está dirigida por un grupo de trabajo conjunto específico y el Comando Sur de EE. UU. (SOUTHCOM), que tiene jurisdicción sobre las operaciones militares en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

Hegseth afirmó que la misión busca defender la patria y eliminar la amenaza del narcotráfico, en línea con las órdenes del presidente Donald Trump de tomar medidas contra los grupos criminales, incluyendo el "Cartel de los Soles" de Venezuela, que Estados Unidos ha designado el pasado lunes 24 de noviembre como “organización terrorista extranjera”.

El mismo lunes, en horas de la tarde, se registró uno de los sobrevuelos de Estados Unidos más cercanos a territorio venezolano desde que inició el histórico despliegue militar de este país en el Caribe.

Un bombardero B-52 y al menos tres aviones de guerra FA-18 de las Fuerzas Armadas estadounidenses estuvieron a una distancia muy corta en términos aéreos a la costa venezolana.