Viernes, 20 de febrero de 2026
Venezuela

"Anoche, mientras aprobaban la llamada Ley de Amnistía, el régimen le ordenó a 16 hombres armados y civiles entrar otra vez en nuestra casa en Caracas": denuncia Magalli Meda

febrero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Magalli Meda, jefe de campaña de María Corina Machado y rescatada de la embajada de Argentina en Caracas - Foto: EFE
De acuerdo con la líder política, tras registrar la vivienda, los hombres colocaron en la puerta carteles con palabras como: "asegurado" e "incautado"

La líder política venezolana Magalli Meda denunció en las últimas horas que, mientras aprobaban la llamada Ley de Amnistía, el régimen le ordenó a 16 hombres armados y civiles entrar de nuevo a su casa en Caracas".

"Anoche, 19 de febrero, mientras aprobaban la llamada Ley de Amnistía, el régimen le ordenó a 16 hombres armados y civiles, que llegaron en 6 camionetas, entrar otra vez en nuestra casa en Caracas para destruir y llevarse o sembrar lo que les dé la gana", dijo.

Meda aseguró que, después de varias horas dentro de la vivienda, los hombres colocaron en la puerta carteles con palabras como: "asegurado" e "incautado".

"El mensaje real está claro: aquí no habrá amnistía, ni libertad, ni propiedad, ni prosperidad, ni derecho a enfrentar a los criminales mientras ellos pretendan administrar la "ley" y el "perdón", puntualizó.

"Esto es lo que le pasará o le volverá a pasar, a todo el que no les obedezca, sean militares, policías, trabajadores, empresarios, políticos, periodistas, curas, o a quien sea. Basta con que seas venezolano para que ellos quieran someterte", agregó.

"Mientras sigan existiendo presos políticos, represión, violencia y apropiación de bienes, como lo que hicieron con nuestra casa, en Venezuela no habrá amnistía, ni transición, ni libertad, ni democracia, ni retorno de familiares, ni prosperidad para la gente honesta", concluyó.

Asimismo, aseguró que el pasado 08 de mayo de 2025, su vivienda también fue allanada por miembros del régimen. "Nuestro hogar había sido allanado cuando el General Jesús Rafael Ferreira lideró un operativo con más de 13 hombres armados y civiles que se llevaron cajas con nuestras pertenencias y destruyeron nuestra casa. Todo quedó registrado remotamente", afirmó.

"Al día siguiente, el 09 de mayo de 2025, hicieron lo mismo en la casa de mi madre, una persona de la tercera edad que no está involucrada en nada político. Allanaron su casa, se robaron su carro, sus recuerdos, lo que mis padres construyeron con años de trabajo honrado. Luego de desmantelarla, la clausuraron. Nadie puede entrar", puntualizó.

Cabe señalar que la Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el régimen aprobó este jueves 19 de febrero una Ley de Amnistía general con la que cientos de presos políticos podrían recuperar su libertad, aunque existen profundas preocupaciones entre expertos y familiares que aseguran que la medida tendrá un alcance limitado.

Al menos 15 personas, entre ellas tres niños, fallecieron en un accidente de tránsito en Brasil - AFP
Brasil

Al menos 15 personas, entre ellas tres niños, murieron en un accidente de tránsito en Brasil

Tormenta en Estados Unidos - EFE
Tormenta invernal

Tormenta invernal deja al menos 10 muertos en Estados Unidos: las autoridades advierten que el frío intenso se extenderá por varios días

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

Nuevo escándalo por posible apoyo económico de bandas criminales a campaña electoral en la que Petro resultó electo presidente en 2022

Al menos 15 personas, entre ellas tres niños, fallecieron en un accidente de tránsito en Brasil - AFP
Brasil

Al menos 15 personas, entre ellas tres niños, murieron en un accidente de tránsito en Brasil

El presidente electo de Honduras Nasry Asfura y su esposa, Lissette del Cid | Foto: EFE
Nasry Asfura

Nasry Asfura jura como presidente de Honduras: expertos analizan su llegada y el impacto en relaciones del país con EE. UU., China y Venezuela

Tormenta en Estados Unidos - EFE
Tormenta invernal

Tormenta invernal deja al menos 10 muertos en Estados Unidos: las autoridades advierten que el frío intenso se extenderá por varios días

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

Nuevo escándalo por posible apoyo económico de bandas criminales a campaña electoral en la que Petro resultó electo presidente en 2022

Pedro Pascal en la premier de la T3 de 'The Mandalorian' (2023) - Foto AFP
Star Wars

'The Mandalorian and Grogu': revelan tráiler de lo nuevo de Star Wars que muestra a Pedro Pascal en medio de alucinantes enfrentamientos

Ciclismo - Foto de referencia Canva
Ejercicio

Expertos coinciden en cuáles que serán las tendencias deportivas en 2026: "un verdadero aliado del bienestar físico y mental"

Buque petrolero / FOTO: EFE
Petróleo en Venezuela

Llegan insumos de Estados Unidos a Venezuela para reactivar la producción de petróleo pesado

