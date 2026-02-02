NTN24
El diablo viste a la moda

Este es el tráiler de ‘El diablo viste a la moda 2’: la nueva entrega revela grandes sorpresas

febrero 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Meryl Streep y Anne Hathaway son las grandes protagonistas de ‘El diablo viste a la moda 2’-Foto: EFE/AFP
‘El diablo viste a la moda 2’ llegará a las salas de cine el próximo 30 de abril de 2026.

Ya está disponible el avance completo de "El diablo viste a la moda 2", la continuación de la icónica cinta que retrata el duro trabajo creativo detrás de la industria de la moda.

El clip muestra a Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt, veinte años después de su paso por la revista Runway, en una inusual reunión.

La química entre Andy y Miranda revela cambios y continuidades en sus vidas, como la nueva confianza de Andy y sus cejas, que Emily menciona con ironía.

En una de las escenas, se observa la llegada de Andy a las oficinas de Runway, donde recibe un comentario sarcástico de Nigel, interpretado por Stanley Tucci.

“Mira lo que trajo TJ Maxx”, bromea, mientras Miranda reacciona con desconcierto ante la nueva Andy.

o

En esta nueva producción, la rivalidad entre Emily, Miranda y Andy se intensifica, con Emily ahora liderando una empresa de moda de alto nivel.

Cabe señalar que meses atrás se publicó el primer teaser tráiler de la famosa película de moda en el que se evidencia el reencuentro entre Andy Sachs y Miranda Priestly.

En un breve clip publicado en redes sociales, se observa a ‘Miranda Priestly’, interpretada por la actriz Meryl Streep, caminando con unos llamativos tacones rojos por los pasillos de ‘Runway’, la prestigiosa revista de moda y que es una clara referencia a Vogue.

La temida editora de la revista toma el ascensor, donde se puede observar su impresionante atuendo, conformado por una falda larga con correa escarlata y camisa negra. ‘Miranda’ porta unas gafas negras, muy al estilo de Anna Wintour, la famosa editora que habría inspirado el libro que adaptó la primera película.

De repente, su antigua asistente ‘Andy Sachs’, interpretada por Anne Hathaway, entra al ascensor y miranda le gruñe: “Ya era hora”.

‘El diablo viste a la moda 2’ llegará a las salas de cine el 30 de abril de 2026 en América Latina y en esta ocasión la historia se centrará en los nuevos retos que afronta ‘Miranda Priestly’, quien intenta abrirse camino en un mundo donde el periodismo impreso perdió popularidad entre los lectores.

 

El diablo viste a la moda

Estrenos

Cine

