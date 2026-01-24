NTN24
Sábado, 24 de enero de 2026
Sábado, 24 de enero de 2026
Mascotas

A 30 metros del abismo: drones y cuerdas salvan a “Negrita” en las montañas de Colombia

enero 24, 2026
Por: Redacción Clic Verde
Programa: Clic Verde
En el centro de Colombia, en el departamento de Boyacá, una perrita llamada “Negrita” fue rescatada con vida tras quedar atrapada en un risco de difícil acceso a unos 30 metros de altura. La operación, liderada por el Cuerpo de Bomberos de Tunja, combinó tecnología con drones, rescate con cuerdas y una compleja maniobra de alto riesgo que permitió salvar al animal sin que sufriera heridas.

El incidente ocurrió en una zona montañosa de Boyacá, región andina ubicada al noreste de Bogotá. Aún se desconoce cómo “Negrita” llegó hasta ese punto del precipicio, pero sus ladridos desesperados alertaron a la comunidad local, que dio aviso a los servicios de emergencia ante el evidente peligro en el que se encontraba el animal.

Tras varias horas de búsqueda, el equipo especializado en aeronaves remotamente tripuladas logró localizar a la perrita. De acuerdo con el cabo Fausto Bautista, bombero de Tunja, “Negrita” estaba en un risco de aproximadamente 30 metros de altura, un lugar “muy riesgoso para acceder”, lo que obligó a activar un operativo técnico de rescate.

o

Debido a la complejidad del terreno, fue necesario desplegar al grupo de rescate vertical de la institución. Un rescatista descendió con cuerdas y dos líneas de seguridad hasta el punto donde estaba la perrita, la aseguró y le colocó un arnés especialmente adaptado para conectarla al bombero, garantizando la protección de ambos durante la maniobra.

El resacte se realizó de forma controlada hasta una zona segura. “Negrita” fue rescatada sin ningún tipo de lesión y hoy se recupera favorablemente. El caso ha sido destacado en Colombia como un ejemplo del compromiso de los cuerpos de emergencia y de cómo la tecnología y la preparación humana pueden marcar la diferencia incluso en los escenarios más extremos.

Temas relacionados:

Mascotas

Rescate

Perros

Animales

Cuerpo de Bomberos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

La mordaza del régimen impuesta al periodista Carlos Julio Rojas, excarcelado el 14 de enero

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Un niño no debería estar nunca bajo la policía migratoria”: experto ante el caso del menor ecuatoriano detenido por la ICE

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Lo que está haciendo Delcy Rodríguez es tratar de cambiar los rostros, pero teniendo las mismas tácticas represivas”: militar venezolano en retiro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué país sale más afectado con la guerra de aranceles que iniciaron Colombia y Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Tormenta invernal en EE. UU.
Tormenta invernal

Alerta en EE. UU. por poderosa tormenta invernal "inusualmente grande y severa" que amenaza a 170 millones de personas este fin de semana

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Mariana González de Tudares, hija de Edmundo González - Foto: AFP
Presos políticos

"Se trata de una lucha humanitaria": el mensaje de la hija de Edmundo González en medio de la situación de incertidumbre que viven las familias de presos políticos en Venezuela

Retrato de Nicolás Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Reconocido fiscal Carlos Stornelli solicita la extradición de Nicolás Maduro a país de Sudamérica

Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas junto a activistas que claman por la liberación de presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"La liberación de todos los presos, sin condiciones, es el mejor homenaje póstumo para los mártires": Antonio Ledezma sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Presos políticos en Venezuela - EFE
Presos políticos en Venezuela

Abogado penalista sugiere una ley de amnistía para presos políticos del régimen en Venezuela: “Es la forma más expedita de que podamos tenerlos libres de toda culpa”

María Corina Machado y Nasry Asfura
María Corina Machado

María Corina Machado se reunió con Nasry Asfura, presidente electo de Honduras: "una mujer que ha defendido con valentía la libertad y la democracia, liderando con firmeza la lucha contra las ideologías fracasadas"

Agriculturoes protestan en el Arco del Triunfo de París contra el acuerdo Unión Europea y Mercosur - Foto: EFE
Unión Europea

La Unión Europea aprueba tratado de libre comercio con Mercosur pese a la negativa de Francia: ya hay fecha para la firma

Homenaje a Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: EFE
Colombia

Fanáticos de Yeison Jiménez protagonizaron disturbios a las afueras del Movistar Arena donde se le rendía homenaje al cantante

Mariana González de Tudares, hija de Edmundo González - Foto: AFP
Presos políticos

"Se trata de una lucha humanitaria": el mensaje de la hija de Edmundo González en medio de la situación de incertidumbre que viven las familias de presos políticos en Venezuela

Retrato de Nicolás Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Reconocido fiscal Carlos Stornelli solicita la extradición de Nicolás Maduro a país de Sudamérica

Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas junto a activistas que claman por la liberación de presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"La liberación de todos los presos, sin condiciones, es el mejor homenaje póstumo para los mártires": Antonio Ledezma sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre