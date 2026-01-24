A 30 metros del abismo: drones y cuerdas salvan a “Negrita” en las montañas de Colombia

El incidente ocurrió en una zona montañosa de Boyacá, región andina ubicada al noreste de Bogotá. Aún se desconoce cómo “Negrita” llegó hasta ese punto del precipicio, pero sus ladridos desesperados alertaron a la comunidad local, que dio aviso a los servicios de emergencia ante el evidente peligro en el que se encontraba el animal.

Tras varias horas de búsqueda, el equipo especializado en aeronaves remotamente tripuladas logró localizar a la perrita. De acuerdo con el cabo Fausto Bautista, bombero de Tunja, “Negrita” estaba en un risco de aproximadamente 30 metros de altura, un lugar “muy riesgoso para acceder”, lo que obligó a activar un operativo técnico de rescate.

VEA TAMBIÉN El Colombiano Santiago J. Monroy Gana Reconocimiento Internacional con Foto del Oso Andino o

Debido a la complejidad del terreno, fue necesario desplegar al grupo de rescate vertical de la institución. Un rescatista descendió con cuerdas y dos líneas de seguridad hasta el punto donde estaba la perrita, la aseguró y le colocó un arnés especialmente adaptado para conectarla al bombero, garantizando la protección de ambos durante la maniobra.

El resacte se realizó de forma controlada hasta una zona segura. “Negrita” fue rescatada sin ningún tipo de lesión y hoy se recupera favorablemente. El caso ha sido destacado en Colombia como un ejemplo del compromiso de los cuerpos de emergencia y de cómo la tecnología y la preparación humana pueden marcar la diferencia incluso en los escenarios más extremos.