Viernes, 30 de enero de 2026
Excarcelaciones en Venezuela

Provea confirma la excarcelación del abogado defensor de derechos humanos venezolano Eduardo Torres tras más de ocho meses preso

enero 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Eduardo Torres | Foto: EFE
La noticia de la excarcelación del preso político Eduardo Torres se da a la par que se conoció que el mayor centro de torturas en Venezuela, El Helicoide, será transformado.

Este viernes, el periodista y activista venezolano Carlos Julio Rojas informó que la esposa del preso político Eduardo Torres, le confirmó que será excarcelado tras ocho meses detenido en el centro penitenciario el Yare II en el estado de Miranda, en Venezuela.

Según Rojas, la esposa le comentó que recibió una llamada de Eduardo anunciando su excarcelación: "no me cabe la felicidad en el corazón. ¡Defender los derechos humanos no es delito!".

Por su parte, la organización Provea, una de las más activas en defensa de los derechos humanos en Venezuela, confirmó la noticia desde sus redes sociales.

En su cuenta de la red social X, Provea aseguró que: "Nuestro compañero, el abogado Eduardo Torres, ha sido excarcelado este viernes tras permanecer arbitrariamente recluido en la cárcel Yare II, en el estado Miranda".

De acuerdo con la organización, Torres fue excarcelado tras su "detención arbitraria y desaparición forzada el 9 de mayo de 2025".

"Eduardo Torres permaneció incomunicado en la sede del Sebin en El Helicoide, sin acceso a visitas de su familia o abogados de confianza. Posteriormente fue trasladado a la cárcel de Yare, sitio en el que su familia pudo verlo finalmente tras meses de incomunicación", añadió Provea.

Además, explicó que celebran la noticia de la excarcelación de Torres y que mantiene firme su exigencia por la libertad "plena e inmediata para todos los privados de libertad por razones políticas, incluido el también defensor de Derechos Humanos Javier Tarazona".

Este viernes, la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez anunció que el mayor centro de detención y tortura del país caribeño, El Helicoide, "se transformará".

“Hemos decidido que las instalaciones de El Helicoide se transformen en un espacio social, cultural, deportivo y de comercio, para nuestra Policía”, expresó la colaboradora de la tiranía venezolana.

La noticia fue celebrada a las afueras del centro penitenciario por los familiares de los presos políticos.

Estas familias, que han pasado 22 días en vigilia por la libertad de sus seres queridos, celebraron el anuncio hecho por la cabeza del régimen bajo el grito de júbilo de "libertad, libertad".

