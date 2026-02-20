NTN24
Viernes, 20 de febrero de 2026
Ley de Amnistía

Advierten "exclusiones significativas" en la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional del régimen, principalmente de militares: "Nos sentimos burlados"

febrero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
En diálogo con NTN24, Alfredo Romero, director de Foro Penal, aseguró que "la ley es exclusiva, en el sentido de que excluye personas".

La Ley de Amnistía aprobada recientemente por la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el régimen, ha generado reacciones encontradas entre familiares de presos políticos y defensores de derechos humanos, quienes identifican exclusiones significativas que afectan a más de 400 personas, principalmente militares y funcionarios acusados por motivos políticos.

Como aspectos positivos de la legislación, Alfredo Romero, director del Foro Penal, reconoció que "esta ley, de cualquier manera, es un logro de los familiares, logro de las víctimas, de las organizaciones de derechos humanos".

Sin embargo, advirtió sobre limitaciones importantes: "La ley es exclusiva, en el sentido de que excluye personas", señalando que omite 15 años de los 28 años del período conocido como Revolución Bolivariana.

Los artículos 8 y 9 de la ley establecen 13 hechos específicos en diferentes años que determinan quiénes califican para la amnistía.

Quedan fuera militares involucrados en operaciones políticas, personas acusadas arbitrariamente de delitos como corrupción y específicamente aquellos con cargos de rebelión, a pesar de que este último es considerado por los afectados como un delito eminentemente político.

Sandra Hernández, esposa del militar detenido Luis Alexander Bandres, expresó su decepción: "Nos sentimos burlados de acuerdo a la decisión que se tomó en la Asamblea Nacional".

Sobre la exclusión del delito de rebelión, cuestionó: "¿A quién se le revelaron los militares? Es mi pregunta. Son presos políticos, aunque ellos no los quieran reconocer".

Milagros Astudillo, esposa del sargento primero Luis Milanés, coincidió: "Se hablaba de un perdón, de una reconciliación. Pero nos damos cuenta que todo ha sido una falsa, una mentira, porque prácticamente están excluyendo a los militares".

Alfredo Romero enfatizó que la ley representa solo un avance parcial: "¿Cuál es la esencia del problema? Que el sistema represivo en Venezuela no ha sido desmantelado y se mantiene". Advirtió que incluso personas beneficiadas por la amnistía podrían ser nuevamente encarceladas por decisiones arbitrarias.

Finalmente, el director del Foro Penal insistió en que la liberación de los presos políticos no requiere de una amnistía, citando declaraciones de Delcy rodríguez.

