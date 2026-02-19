“Creo que habrá un gobernante con muy poca votación popular”: exministro peruano sobre las próximas elecciones presidenciales

Perú sigue sumido en una profunda crisis institucional. Tras la remoción por corrupción del presidente interino José Jerí, el congreso eligió a José María Balcázar como nuevo presidente encargado, que ejercerá por pocas semanas ya que el país tendrá elecciones generales en abril.

Voces del ámbito político y jurídico llaman a la cautela y a esperar sus primeras decisiones, en medio de cuestionamientos por las investigaciones que mantiene en su contra y la solicitud de Pedro Castillo quien le pidió ser indultado por Balcázar.

VEA TAMBIÉN "Me voy con el corazón lleno y en paz": el mensaje en TikTok con el que José Jerí se pronunció tras ser destituido de la Presidencia de Perú o

Wilfredo Pedraza, exministro del interior del Perú, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar acerca de esta crisis institucional que se vive en el país y las próximas elecciones presidenciales y aseveró que hay tanta división en el país y tan poca fortaleza en los diferentes sectores políticos, que cree que el próximo presidente ganará con un margen muy pequeño de votación y tendrá un gobierno frágil.

“Tras escuchar el discurso tuve serias dudas respecto a su capacidad de hilvanar acciones de gobierno siendo presidente. Hoy feliz mente ha puesto algunos paños fríos, ha dicho que la economía no será tocada, tampoco indultará al señor Castillo, por lo menos por ahora, que se reunirá con los grupos empresariales y que tiene claro que su tarea es garantizar una transferencia a quien gane las elecciones y hará algo relacionado con la seguridad ciudadana. Yo espero que lo que dijo hoy sean las líneas grandes que orienten este gobierno transitorio”, señaló Pedraza.

“Hoy en día Perú está segmentado entre izquierda y derecha, la izquierda está minimizada por culpa del gobierno del señor Castillo, que fue un desastre y si el señor Balcázar va en esa misma línea, la derecha se irá fortaleciendo, pero el problema de la derecha es que está muy fragmentada, entonces yo creo que habrá un gobernante con muy poca votación popular y le dará fragilidad en términos de tener mayoría en el Congreso, no avizoro un quinquenio adecuado de estabilidad política”, puntualizó el exministro.