Miércoles, 21 de enero de 2026
Fútbol

La Ley Wenger: la polémica norma de fuera de juego que ha sido rechazada por los organismos del fútbol por ser demasiado "radical"

enero 21, 2026
Por: Diana Pérez
Fuera de lugar | Foto referencia: AFP
Lo que si se evaluó durante la reunión fue la controversia que hay sobre el papel que podría jugar el VAR en la revisión de los tiros de esquina.

El mundo del fútbol tenía toda su atención puesta este miércoles en la famosa y polémica Ley Wenger, una norma que propone un cambio en el controversial fuera de juego, y la cual fue debatida en las últimas horas en la reunión que sostuvo la International Football Association Board (IFAB).

La expectativa estaba puesta sobre si se iba a implementar o no la ley propuesta por el exentrenador del Arsenal, Arsene Wenger, quien proponía que el fuera de lugar solamente fuera sancionado cuando el jugador tuviera todo el cuerpo delante del penúltimo defensor.

Esto en lugar de como se evalúa ahora, cuando la ley indica que se sancione fuera de lugar si una parte del cuerpo del jugador está adelantado al defensa.

En la antesala de la reunión, que se dará en Gales el próximo 28 de febrero para acordar y discutir las normas que cambiarán las reglas de Juego de la temporada 2026/27, la norma propuesta por Wenger quedó por fuera debido a que es considerada como "radical".

Además, la ley también provocaría un caos en las defensas de los equipos, una oposición que va en contra de lo pensado por la FIFA, que veía como positivo la implementación de la regla.

Es por esto por lo que se informó que: "La ABM acordó continuar con las pruebas de fuera de juego".

Según el medio BBC, la Premier League de Canadá es la liga que se ha ofrecido a probar esta polémica ley que daría oportunidad a un juego más ofensivo.

Pese a esto, lo que sí se evaluó durante la reunión fue la controversia que hay sobre el papel que podría jugar el VAR en la revisión de los tiros de esquina.

Por su parte, el jefe de los árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, ve como fundamental que el VAR pueda revisar los córners claramente "mal concedido" siempre y cuando esto "se haga de inmediato y sin retrasar la reanudación".

Collina y la FIFA quieren que esta medida se aplique en el Mundial de 2026, pero la IFAB afirmó que no se van a parar partidos para revisar si un tiro de esquina fue bien o mal concedido.

También buscarán llegar a un consenso para el VOR, la sala de operaciones del VAR, revise las segundas amarillas que provocan una expulsión.

