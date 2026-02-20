NTN24
Viernes, 20 de febrero de 2026
Viernes, 20 de febrero de 2026
Ley de Amnistía

Juan Pablo Guanipa anunció su primera actividad en Venezuela tras recuperar su libertad plena

febrero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
El líder político, aliado de la líder democrática María Corina Machado, acudirá a una iglesia de Maracaibo.

El dirigente político venezolano Juan Pablo Guanipa, a quien régimen chavista confinó en su residencia de Maracaibo bajo medida de "casa por cárcel" tras ser excarcelado, pudo recuperar su libertad plena luego de la proclamación de la ley de amnistía del régimen chavista.

El líder político, aliado de la líder democrática María Corina Machado, recibió una visita de agentes del régimen que le retiraron el grillete apenas horas después de que fuera promulgada la controvertida ley que impulsó la dictadura bajo presión de Estados Unidos.

o

Ante cámaras Guanipa anunció su primera actividad en Venezuela después de recuperar su libertad, según dijo, se acercará a la Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá para darle gracias a Dios y a la Virgen.

“Aquí estamos disfrutando este impresionante sol marabino y, bueno, diciéndoles a todos que estamos absolutamente enamorados de Maracaibo, del Zulia, de Venezuela y de la libertad y democracia de este país”, dijo.

Y añadió: “Hoy, para dar gracias a Dios, para dar gracias a la virgen, estaré a las 10:30 de la mañana en la Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá. Que viva Venezuela libre”.

Este mismo viernes se conoció la boleta judicial que notificó a Guanipa de su libertad plena y que conllevó a que le retiraran el grillete electrónico que la dictadura le impuso tras su excarcelación.

o

Al momento de su liberación, Guanipa hizo uso de las redes sociales y pronunció un mensaje, después de que tenía prohibido hablar en público o comunicarse en medios digitales.

"Saludos hermanos, Tras 10 meses en clandestinidad y casi nueve meses de injusto encarcelamiento, confirmo que estoy en libertad plena. Reitero que todos los presos políticos, civiles y militares, deben ser liberados inmediatamente y todos los exiliados deben poder volver, para que puedan vivir en paz", dijo.

También agradeció a todos los venezolanos que lucharon por su liberación y la de todos los presos políticos. Además, expresó su agradecimiento a Estados Unidos y a la comunidad internacional por acompañar este proceso.

Sobre la ley de amnistía promulgada por la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, dijo que "lo aprobado en el Palacio Legislativo no es ninguna amnistía" sino "un documento chucuto que pretende chantajear a muchos venezolanos inocentes y que excluye a varios hermanos que siguen injustamente tras las rejas".

Temas relacionados:

Ley de Amnistía

Regimen chavista

Liberación

Juan Pablo Guanipa

Presos políticos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Un año como presa política y el nacimiento de su bebé en cautiverio: Maykelis Borges Ortuño, otro caso que expone la crueldad de la tiranía en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Creo que habrá un gobernante con muy poca votación popular”: exministro peruano sobre las próximas elecciones presidenciales

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Preocupación en Nicaragua por presos políticos en cárcel del régimen: hacinamiento y condiciones infrahumanas

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿La 'Junta de Paz' creada por Donald Trump busca reemplazar organismos como la ONU en la resolución de conflictos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Si se saca a Diosdado Cabello, el país se estabiliza": experto sobre la situación en Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Mensaje para Delcy Rodríguez? Trump espera más excarcelaciones de presos políticos en Venezuela "a un ritmo acelerado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Régimen de Nicaragua

Preocupación en Nicaragua por presos políticos en cárcel del régimen: hacinamiento y condiciones infrahumanas

Familiares de presos políticos en Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Familiares de presos políticos

“Debemos estar muy a la expectativa de lo que pueda ocurrir”: Familiares de los presos políticos en Venezuela tras la aprobación de la ley de amnistía

Foto de referencia (AFP)
Ley de Amnistía

“Lo que han hecho contra María Corina y muchas personas fuera del país no está incluido”: analista sobre la ley de amnistía recién aprobada en Venezuela

Maykelis Borges Ortuño - Foto redes sociales
Presos políticos en Venezuela

Un año como presa política y el nacimiento de su bebé en cautiverio: Maykelis Borges Ortuño, otro caso que expone la crueldad de la tiranía en Venezuela

Congreso de Perú (EFE)
Perú

“Creo que habrá un gobernante con muy poca votación popular”: exministro peruano sobre las próximas elecciones presidenciales

Más de Actualidad

Ver más
Lluvias en España - AFP
España

Más de 3.000 personas fueron evacuadas en España por fuerte tormenta que hizo activar la alerta roja en varias zonas

Delcy Rodríguez | Foto AFP
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy a veces parece la empleada estrella de la CIA": expertos analizan nombramientos en Venezuela

Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez | Fotos EFE
Régimen venezolano

"Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello están demostrando su incapacidad para cooperar": congresistas de EE. UU. cuestionan las excarcelaciones del régimen de Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Los hijos del poder y el poder real, el caso de Cuba, México, Venezuela y Colombia

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Lluvias en España - AFP
España

Más de 3.000 personas fueron evacuadas en España por fuerte tormenta que hizo activar la alerta roja en varias zonas

Luis Suárez | Foto: AFP
Luis Suárez

Luis Suárez se encuentra destrozado tras causar, sin intención, la fuerte lesión de uno de sus rivales en el triunfo del Sporting de Lisboa: "Ha sido un momento difícil"

Cher, cantante y actriz estadounidense - Foto: EFE
Cher

Nadie entiende cómo lo hace a sus casi ocho décadas: Cher deslumbró a más de uno en los Premios Grammy

Colmillo prehistórico | Foto Canva
América Latina

En país de Latinoamérica encuentran un colmillo de la Era del Hielo con más de 100.000 años de antigüedad

Shakira, artista colombiana / FOTO: EFE
Brasil

El país latinoamericano en el que Shakira ofrecerá concierto gratuito

SLS y Orión integrados para Artemis II en la plataforma de lanzamiento - Foto AFP
Nasa

NASA aplaza su viaje tripulado a la Luna y anuncia nueva fecha debido a una delicada inconsistencia durante el ensayo más reciente

Delcy Rodríguez | Foto AFP
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy a veces parece la empleada estrella de la CIA": expertos analizan nombramientos en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre