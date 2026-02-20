Juan Pablo Guanipa anunció su primera actividad en Venezuela tras recuperar su libertad plena

El dirigente político venezolano Juan Pablo Guanipa, a quien régimen chavista confinó en su residencia de Maracaibo bajo medida de "casa por cárcel" tras ser excarcelado, pudo recuperar su libertad plena luego de la proclamación de la ley de amnistía del régimen chavista.

El líder político, aliado de la líder democrática María Corina Machado, recibió una visita de agentes del régimen que le retiraron el grillete apenas horas después de que fuera promulgada la controvertida ley que impulsó la dictadura bajo presión de Estados Unidos.

Ante cámaras Guanipa anunció su primera actividad en Venezuela después de recuperar su libertad, según dijo, se acercará a la Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá para darle gracias a Dios y a la Virgen.

“Aquí estamos disfrutando este impresionante sol marabino y, bueno, diciéndoles a todos que estamos absolutamente enamorados de Maracaibo, del Zulia, de Venezuela y de la libertad y democracia de este país”, dijo.

Y añadió: “Hoy, para dar gracias a Dios, para dar gracias a la virgen, estaré a las 10:30 de la mañana en la Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá. Que viva Venezuela libre”.

Este mismo viernes se conoció la boleta judicial que notificó a Guanipa de su libertad plena y que conllevó a que le retiraran el grillete electrónico que la dictadura le impuso tras su excarcelación.

Al momento de su liberación, Guanipa hizo uso de las redes sociales y pronunció un mensaje, después de que tenía prohibido hablar en público o comunicarse en medios digitales.

"Saludos hermanos, Tras 10 meses en clandestinidad y casi nueve meses de injusto encarcelamiento, confirmo que estoy en libertad plena. Reitero que todos los presos políticos, civiles y militares, deben ser liberados inmediatamente y todos los exiliados deben poder volver, para que puedan vivir en paz", dijo.

También agradeció a todos los venezolanos que lucharon por su liberación y la de todos los presos políticos. Además, expresó su agradecimiento a Estados Unidos y a la comunidad internacional por acompañar este proceso.

Sobre la ley de amnistía promulgada por la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, dijo que "lo aprobado en el Palacio Legislativo no es ninguna amnistía" sino "un documento chucuto que pretende chantajear a muchos venezolanos inocentes y que excluye a varios hermanos que siguen injustamente tras las rejas".