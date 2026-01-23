Futbolista de la selección Colombia dejaría el fútbol español y llegará al Galatasaray de Turquía

Todo parece indicar que el joven delantero de la selección Colombia, Yaser Asprilla, quien desde mediados de 2024 militaba en el Girona de España, emprenderá un nuevo camino, un nuevo reto en su carrera deportiva.

De acuerdo a la información compartida este viernes por el periodista Pipe Sierra, el futuro del atacante cafetero estaría en el fútbol de Turquía, específicamente en el Galatasaray, escuadra en la que también milita su compatriota, el defensor Davinson Sánchez.

Según Sierra, el delantero se encuentra a mínimos de dar un salto al balompié turco, al cual llegaría a préstamo con opción de compra.

“Exclusiva: Yaser Asprilla (22) está a mínimos detalles de ser nuevo jugador del Galatasaray. Su agente, Jonathan Herrera, estaba negociando con Benfica, Ajax y Marsella, pero el equipo turco fue el que mejor propuesta le hizo al Girona: préstamo con opción de compra por el colombiano”, indicó el periodista colombiano Pipe Sierra.

De confirmarse esta noticia, el joven delantero compartiría equipo con Davinson Sánchez, un referente de la selección Colombia, quien desde hace más de dos años y medio milita en futbol turco, donde ha logrado sobresalir.

La salida de Asprilla del Girona se daría con la intención de que el futbolista pueda sumar más minutos y así poder ser tenido en cuenta dentro de los convocados por Néstor Lorenzo para la próxima Copa de Mundo.

El oriundo de Chocó, quien comenzó su carrera deportiva en el año 2020, ha vestido la indumentaria de equipos como el Envigado (Colombia), el Watford F.C. (Inglaterra) y el Girona (España).