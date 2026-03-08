“Aquí a la única persona que hay que derrotar es a Iván Cepeda”: Vicky Dávila tras los resultados de las consultas interpartidistas

Paloma Valencia, la aspirante del Centro Democrático, fue la ganadora de la Gran Consulta por Colombia y se convirtió en candidata a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

A una de las que derrotó en esta votación fue a la periodista Vicky Dávila, quien fue la primera de esta consulta en pronunciarse tras lo ocurrido en esta jornada electoral y señaló que acompañará a Paloma y reiteró que el candidato a vencer es Iván Cepeda.

“Le deseo a Paloma todo lo mejor, en sus hombros está la defensa de la libertad y la democracia, que Dios la bendiga y la guie y guie a todos los colombianos para que podamos salir de esta pesadilla. Fue para mí un honor ser la voz de tantos colombianos. A mis otros compañeros de la consulta les digo que Dios les pague por este trabajo y demostramos que le cumplimos a Colombia. Le deseo a Paloma todo lo mejor y seguiremos luchando por este país. Vienen luchas muy importantes, pero a la única persona que hay que derrotar es a Iván Cepeda”, señaló.

“Hoy los colombianos decidieron que Paloma sea la que lleve las banderas y le deseo que le vaya bien porque todavía no se ha ganado nada, hay que ganar en primera vuelta, hay que ganarle a Iván Cepeda. Los colombianos buenos nos vamos a unir”, prosiguió Dávila.

“Vamos acompañar a Paloma, a los colombianos buenos, vamos a recuperar este país, a sacar adelante nuestra democracia y nuestra libertad y vamos a sacar el 7 de agosto a Petro y todos sus secuaces”, continuó la precandidata.

“El Pacto Histórico puede que gane como fuerza, pero no a todos los que hacemos oposición, hoy el triunfo es de la oposición y yo me siento de oposición, me siento ganadora con los resultados de todos mis compañeros”, finalizó la periodista.