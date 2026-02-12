"Le dije que le entregó el Nobel de Paz a Trump demasiado rápido y fácil. Ella tiene el espíritu de lucha": Lech Walesa, ganador del Nobel de Paz, habló de su encuentro con María Corina Machado

El expresidente de Polonia y Premio Nobel de la Paz, Lech Walesa, visitó Miami para participar en un evento en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, donde fue reconocido como embajador de la libertad de Cuba.

Durante su comparecencia, el líder histórico de Solidaridad envió un mensaje contundente al exilio cubano y expresó su respaldo a la liberación de presos políticos en la isla.

“Tienen que aprovechar a Trump porque va en una gran dirección, pero recuerden que él va por los intereses de Estados Unidos y no de los cubanos”, señaló.

A su vez, aseguró que tuvo un encuentro con María Corina Machado en Washington. “Le dije que ella le había entregado su premio Nobel de Paz a Donald Trump demasiado rápido y fácil. Ella tiene el espíritu de lucha”, resaltó.

Orlando Gutiérrez, representante de la Asamblea de la Resistencia Cubana, explicó el significado de esta visita: "Lech Walesa es una figura mundial, Premio Nobel de la Paz, un líder icónico de la lucha contra el comunismo en los ochenta, y Polonia, como nación, como país, siempre ha estado sintonizada con Cuba Libre". Según Gutiérrez, Polonia encabeza actualmente los esfuerzos para que la Unión Europea deje de financiar al régimen comunista cubano.

Según Gutiérrez, el Nobel de la Paz expresó que la oposición cubana debe "take advantage of Donald Trump”, aprovechando las condiciones internacionales favorables. "Creo que tiene toda la razón, creo que la gran lección de Polonia, la gran lección de Israel, la gran lección de Taiwán, es que hay que persistir en la lucha hasta que las condiciones internacionales sean propicias", señaló el líder opositor.

Gutiérrez destacó varios factores que considera propicios: la Ley de Libertad Cubana que condiciona la política estadounidense hacia Cuba, la sintonía del presidente Trump con el exilio cubano, congresistas cubanoamericanos en posiciones de poder, y el nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado. "Tenemos un secretario de Estado, Marco Rubio, que en sus expresiones a través de los años ha mostrado comprender profundamente la tragedia de Cuba", afirmó.

Sobre la situación del régimen, Gutiérrez fue categórico: "Yo creo que el régimen comunista de Cuba está muy cerca del colapso, y si colapsa el régimen comunista de Cuba, el pueblo de Cuba se va a levantar". El líder opositor se mostró abierto al diálogo con miembros de las fuerzas armadas cubanas "que no tengan las manos manchadas de sangre" para construir una transición democrática.

Respecto al anuncio ruso de enviar buques con petróleo a Cuba, Gutiérrez lo calificó como "un alarde de Rusia", argumentando que "al enviarle este petróleo al régimen comunista de Cuba, se fortalece Ucrania" porque Rusia desvía recursos de su campaña militar.