Diplomático de EE. UU. se reúne con máximos líderes de la Iglesia católica en Cuba en medio de aumento de la presión de Washington sobre el régimen

Este viernes la embajada de Estados Unidos informó que el coordinador de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado de Estados Unidos se reunió en La Habana con los máximos representantes de la iglesia católica en Cuba.

La Iglesia católica, cabe recordar, tuvo un papel clave como mediadora en las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana en 2015, tras casi seis décadas de distanciamiento y confrontación política.

Durante su visita a Cuba, cuya duración no fue precisada, el diplomático, Rob Allison “se reunió con el Cardenal Juan de La Caridad y el Obispo Arturo González”, que preside la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, “acompañado por nuestro jefe de Misión Mike Hammer”, señaló la misión diplomática en la red social X.

Con ambos clérigos, Allison y Hammer “hablaron sobre la ayuda humanitaria de la Administración Trump que Cáritas sigue distribuyendo en las provincias del oriente de la isla y de la necesidad de que produzca un cambio para que mejore la situación en Cuba”.

Cabe resaltar, en enero, el gobierno de Donald Trump anunció el envío de una ayuda valorada en tres millones de dólares para los cubanos damnificados por el huracán Melissa el año pasado. Un mes después, Washington anunció una ayuda adicional de seis millones.

Sin embargo, el régimen cubano, que acusa al jefe de misión Hammer de injerencia en los asuntos internos del país, calificó esa ayuda como “manipulación política” de Washington.

En el marco de una gira por varios países de Europa en febrero, Hammer visitó el Vaticano, donde el papa León XIV expresó su “gran preocupación” por las crecientes tensiones entre el régimen de Cuba y Estados Unidos.

Actualmente, el régimen de Cuba ha mantenido al país en una crisis energética y humanitaria, que se agravó tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela el 3 de enero, donde el régimen se quedó sin su aliado Nicolás Maduro.

Finalmente, Trump ha insistido en múltiples ocasiones al régimen de Cuba a “alcanzar un acuerdo” antes de que sea tarde. Además, ha aplicado una política de máxima presión, invocándolos como “amenaza excepcional” y recalcando su deseo de ver un cambio en el país.