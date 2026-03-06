NTN24
Viernes, 06 de marzo de 2026
Viernes, 06 de marzo de 2026
Cuba

Diplomático de EE. UU. se reúne con máximos líderes de la Iglesia católica en Cuba en medio de aumento de la presión de Washington sobre el régimen

marzo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Diplomáticos | Foto @USEmbCuba
Diplomáticos | Foto @USEmbCuba
La reunión se dio con el cardenal Juan de La Caridad y el obispo Arturo González para aliviar tensiones entre los dos países.

Este viernes la embajada de Estados Unidos informó que el coordinador de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado de Estados Unidos se reunió en La Habana con los máximos representantes de la iglesia católica en Cuba.

o

La Iglesia católica, cabe recordar, tuvo un papel clave como mediadora en las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana en 2015, tras casi seis décadas de distanciamiento y confrontación política.

Durante su visita a Cuba, cuya duración no fue precisada, el diplomático, Rob Allison “se reunió con el Cardenal Juan de La Caridad y el Obispo Arturo González”, que preside la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, “acompañado por nuestro jefe de Misión Mike Hammer”, señaló la misión diplomática en la red social X.

Con ambos clérigos, Allison y Hammer “hablaron sobre la ayuda humanitaria de la Administración Trump que Cáritas sigue distribuyendo en las provincias del oriente de la isla y de la necesidad de que produzca un cambio para que mejore la situación en Cuba”.

Cabe resaltar, en enero, el gobierno de Donald Trump anunció el envío de una ayuda valorada en tres millones de dólares para los cubanos damnificados por el huracán Melissa el año pasado. Un mes después, Washington anunció una ayuda adicional de seis millones.

Sin embargo, el régimen cubano, que acusa al jefe de misión Hammer de injerencia en los asuntos internos del país, calificó esa ayuda como “manipulación política” de Washington.

En el marco de una gira por varios países de Europa en febrero, Hammer visitó el Vaticano, donde el papa León XIV expresó su “gran preocupación” por las crecientes tensiones entre el régimen de Cuba y Estados Unidos.

o

Actualmente, el régimen de Cuba ha mantenido al país en una crisis energética y humanitaria, que se agravó tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela el 3 de enero, donde el régimen se quedó sin su aliado Nicolás Maduro.

Finalmente, Trump ha insistido en múltiples ocasiones al régimen de Cuba a “alcanzar un acuerdo” antes de que sea tarde. Además, ha aplicado una política de máxima presión, invocándolos como “amenaza excepcional” y recalcando su deseo de ver un cambio en el país.

Temas relacionados:

Cuba

Régimen cubano

Iglesia Católica

Estados Unidos

Departamento de Estado de Estados Unidos

Obispos

Cardenal

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

'Sandra Ramírez', exFarc que aspira al Congreso, pide pruebas de los crímenes que cometieron: "Nos usaban como carnada para los comandantes", hablan las víctimas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Acabará pasando a la historia como san Donald Trump": experto expone peligro del régimen de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hemos solicitado al Ministerio de Defensa de Colombia que se hagan despliegues de seguridad de área extensa": coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE sobre los comicios del 8 de marzo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, miembro del equipo del primer ministro de Catar, sobre ataques del régimen de Irán

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Israel

Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Lilian Tintori junto a Leopoldo López - Foto: EFE
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
VOX

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, miembro del equipo del primer ministro de Catar, sobre ataques del régimen de Irán

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

Más de Actualidad

Ver más
Juan Pablo Guanipa (AFP)
Juan Pablo Guanipa

Congresistas republicanos señalan que traslado de Juan Pablo Guanipa a Maracaibo se logró con presión del Gobierno Trump

Foto: EFE
Régimen venezolano

“Diosdado Cabello va a pagar, sueño todos los días con despertar como despertamos todos el 3 de enero, que vayan y lo saquen": madre de Neomar Lander, joven asesinado por el régimen venezolano

Avión de combate despega de la base Akrotiri de la RAF | Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Base militar británica en Chipre entra en alerta tras ataque con dron

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Armamento de China fracasa 3 veces en un año en Pakistán, Venezuela e Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Juan Pablo Guanipa (AFP)
Juan Pablo Guanipa

Congresistas republicanos señalan que traslado de Juan Pablo Guanipa a Maracaibo se logró con presión del Gobierno Trump

Butch Wilmore y Suni Williams - Foto EFE
Nasa

La NASA arremete contra Boeing por fallida misión que dejó a dos astronautas varados en el espacio durante casi un año

Foto: EFE
Régimen venezolano

“Diosdado Cabello va a pagar, sueño todos los días con despertar como despertamos todos el 3 de enero, que vayan y lo saquen": madre de Neomar Lander, joven asesinado por el régimen venezolano

Lionel Scaloni, entrenador argentino - Foto: EFE
Argentina

Más dolores de cabeza para Scaloni: Delantero campeón del mundo con la 'albiceleste' se lesionó y es duda para la Finalissima

Avión de combate despega de la base Akrotiri de la RAF | Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Base militar británica en Chipre entra en alerta tras ataque con dron

exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson - Foto: EFE
Caso Jeffrey Epstein

Exembajador del Reino Unido en EE. UU. fue arrestado por sus presuntos vínculos con Epstein

Al menos 30 muertos y más de 100 heridos deja atentado contra mezquita chiita en Pakistán - EFE
Mezquita

Al menos 30 muertos y más de 100 heridos deja atentado contra mezquita chiita en Pakistán

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre