Se interrumpe el transporte marítimo mundial tras ataques contra el régimen iraní: cinco petroleros dañados y alrededor de 150 buques varados

Tras los ataques al régimen de Irán se han visto afectados el transporte marítimo mundial, pues se han reportado al menos cuatro petroleros dañados, un marino muerto y 150 barcos varados en el estrecho de Ormuz.

El transporte marítimo a través del estrecho entre Irán y Omán, por donde pasa cerca de una quinta parte del petróleo que se consume a nivel mundial, así como grandes cantidades de gas, se paralizó casi por completo después de que varios buques en la zona fueron alcanzados por los ataques del régimen de Irán en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel.

La interrupción y el temor a un cierre prolongado provocaron un aumento de los precios del petróleo y del gas natural en Europa, con un alza superior al 7% en los futuros del crudo Brent, pues el conflicto generó múltiples cierres en el comercio del crudo y el gas en Oriente Medio.

Al menos 150 buques, entre ellos petroleros y buques cisterna de gas natural licuado, lanzaron el ancla en el estrecho de Ormuz y las aguas circundantes, según datos de transporte marítimo publicados el domingo.

El régimen de Irán anunció el cierre de la navegación por esta importante vía marítima, lo que llevó a los gobiernos y refinerías asiáticos, principales compradores, a evaluar sus reservas petroleras.

Los buques cisterna se agruparon en aguas abiertas frente a las costas de los principales productores petroleros del golfo Pérsico, incluidos Irak y Arabia Saudita, así como el gigante del gas natural licuado Qatar, según los datos de seguimiento de buques de la plataforma MarineTraffic.

El domingo, un proyectil impactó en el petrolero MKD VYOM, con bandera de las Islas Marshall y causó la muerte de un tripulante mientras el buque navegaba frente a la costa de Omán, según informó su gerente el domingo, y otros dos petroleros también resultaron dañados.

También el domingo, un proyectil impactó en el petrolero de abastecimiento Hercules Star, con bandera de Gibraltar, frente a la costa de Emiratos Árabes Unidos, según informó la empresa gestora Peninsula en un comunicado. El buque regresó al fondeadero de Dubái el domingo por la mañana y la tripulación se encontraba a salvo, añadió Peninsula.

Como consecuencia de los incidentes, las aseguradoras marítimas están cancelando la cobertura de riesgo de guerra para los buques y se prevé que las tarifas de transporte de crudo sigan aumentando.

Empresas como Gard, Skuld, NorthStandard, el London P&I Club y el American Club anunciaron que sus cancelaciones entrarían en vigor a partir del 5 de marzo, según los avisos publicados el 1 de marzo en sus sitios web.

La cobertura de riesgo de guerra quedará excluida en aguas iraníes, así como en el golfo Pérsico y aguas adyacentes, según los avisos.

Skuld, cabe resaltar, añadió en su aviso que estaba trabajando para ofrecer una nueva cobertura en nuevas condiciones.