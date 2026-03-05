NTN24
Revelan que algunos iraníes han recurrido a suscripciones ilegales a Starlink de Elon Musk ante apagón de internet ordenado por el régimen iraní

marzo 5, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Starlink - Foto EFE
Starlink - Foto EFE
El monitor Netblocks aseguró que el acceso a Internet en Irán todavía está "alrededor del 1 por ciento de los niveles ordinarios".

Luego de que las autoridades del régimen de Irán cortaran el acceso a Internet el sábado después de que Israel y Estados Unidos iniciaran ataques aéreos, algunos iraníes han recurrido a suscripciones ilegales a la Starlink de Elon Musk, según reportó AFP.

La agencia citó al monitor Netblocks, que asegura que el acceso a Internet en Irán todavía está "alrededor del 1 por ciento de los niveles ordinarios", lo que deja a la mayoría de los iraníes con dificultades para acceder a noticias independientes o comunicarse con el mundo exterior.

o

"El apagón de Internet en Irán ha superado ya las 120 horas y la conectividad sigue estancada en torno al 1 por ciento de los niveles normales", indica el monitor de Internet Netblocks en un mensaje publicado en la plataforma de redes sociales X el jueves.

Netblocks afirmó que las compañías de telecomunicaciones iraníes estaban enviando mensajes para "amenazar con acciones legales a los usuarios que intenten conectarse a Internet global".

"La velocidad de internet es muy lenta", dijo a la AFP un residente de Teherán por mensaje, pidiendo permanecer en el anonimato por razones de seguridad. "No se pueden llamar ni se reciben los mensajes de voz. Solo podemos enviar mensajes de texto".

El régimen de Irán también había cortado el acceso a Internet durante varias semanas en el marco de las protestas masivas a nivel nacional en enero y también lo limitó durante una guerra de 12 días con Israel en junio pasado.

"La situación del internet aquí es pésima", contó un residente de Bukan, en el oeste de Irán, que pidió no ser identificado, en un mensaje enviado a AFP. "Se conecta y se desconecta. La conexión es lenta, así que las VPN no funcionan".

En circunstancias normales, los iraníes utilizan VPN, redes virtuales privadas, para conectarse a servicios de Internet occidentales como Instagram, que están prohibidos en Irán.

Otras personas con conexiones a Internet que funcionan están ayudando a otros. Shima, una mujer de 33 años de Teherán, relató a AFP que estaba ayudando a sus amigos enviándoles noticias de la vida en la capital. "Necesito llamar a mucha gente, incluso a desconocidos, en nombre de sus familias", expresó.

o

En las fronteras de Irán, los viajeros cansados que huyen en busca de seguridad dijeron que tuvieron que viajar sin conexión a Internet ni acceso a servicios de navegación en sus teléfonos como Google Maps.

