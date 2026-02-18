Estos son los poderosos buques, destructores y portaviones que cercan a Irán: una veintena de embarcaciones se encuentra en Oriente Medio

Estados Unidos concentra una importante fuerza naval y aérea en Medio Oriente, en lo que podría ser el preámbulo de una campaña militar sostenida contra Irán.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha amenazado en repetidas ocasiones a Teherán con una acción militar si las conversaciones en curso no desembocan en un acuerdo que sustituya el programa nuclear que el mandatario rompió en 2018, durante su primer mandato.

Además de los buques y aviones de guerra desplegados en Medio Oriente, Estados Unidos tiene decenas de miles de soldados estacionados en bases de toda la región, algunas de las cuales podrían ser vulnerables a contrataques iraníes.

Washington tiene actualmente 13 buques de guerra en Medio Oriente: un portaviones, el "USS Abraham Lincoln”, nueve destructores y tres buques de combate litoral.

Después de que Trump ordenó su despliegue a inicios de febrero, el "USS Gerald R. Ford" se encuentra actualmente en el océano Atlántico con dirección al Medio Oriente. Va acompañado por tres destructores.

Es poco común que haya dos portaviones de EE. UU. en Medio Oriente, con capacidad para transportar decenas de aviones de combate y tripulaciones de miles de marineros.

Estados Unidos ya tuvo dos de estos enormes buques de guerra en la región durante junio del año pasado, cuando atacó tres sitios nucleares iraníes durante la campaña de 12 días de bombardeos de Israel sobre Irán.

Washington también ha enviado una gran flota de aeronaves, según reportes de inteligencia de fuentes abiertas en X y el sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24.

Entre ellas se incluyen cazas furtivos F-22 Raptor, aviones de combate F-15 y F-16, y aeronaves de reabastecimiento en vuelo KC-135, necesarias para sostener sus operaciones.

El miércoles, Flightradar24 mostró varios KC-135 volando cerca o dentro de Medio Oriente, así como aviones de alerta temprana y control aerotransportado E3 Sentry, y aviones de carga operando en la región.

Trump ordenó el despliegue del "USS Abraham Lincoln" en Medio Oriente mientras Irán reprimía las manifestaciones que inicialmente protestaban por el costo de vida, pero que se convirtieron en un movimiento de masas contra la república islámica.

El liderazgo religioso que tomó el poder tras la revolución islámica de 1979 reprimió las manifestaciones y se ha aferrado al poder, mientras muchos opositores consideran una intervención externa como el motor de cambio más probable.

Trump había advertido repetidamente a Irán que, si mataba manifestantes, Estados Unidos intervendría militarmente. El mandatario estadounidense también animó a los iraníes a tomar control de las instituciones del Estado y dijo que "la ayuda (iba) en camino".