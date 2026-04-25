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Sábado, 25 de abril de 2026
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Atentado en Colombia

Se agrava crisis de seguridad en Colombia tras nuevo atentado con cilindro bomba en el suroccidente del país

abril 25, 2026
Por: Redacción NTN24
El explosivo fue detonado a plena luz del día sobre un bus que en ese instante se transportaba por el sector conocido como El Túnel.

El suroccidente de Colombia volvió a ser escenario este sábado de un grave atentado en una de las vías más concurridas del país, luego de que este viernes se registrara una explosión en la ciudad de Cali.

Un cilindro bomba fue lanzado sobre un bus en la mañana de este sábado mientras transitaba por la vía Panamericana, que conecta a la capital del Valle del Cauca con Popayán.

El explosivo fue detonado a plena luz del día sobre un bus que en ese instante circulaba por el sector conocido como El Túnel.

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"Fue activado un artefacto explosivo" que "deja 7 civiles muertos y más de 20 heridos de gravedad", dijo en X Octavio Guzmán, gobernador del Cauca.

La vía tuvo que ser cerrada dada la gravedad de la explosión, en la que también resultaron afectados varios vehículos que cruzaban por el lugar.

Hay alerta máxima en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca ante los recientes hechos de orden público.

Cabe recordar que este viernes, un bus escolar explotó al sur de Cali, cerca del Cantón Militar Pichincha.

Además, en la noche de este viernes se registra una explosión en contra del Batallón de Ingenieros N.° 3 Coronel Agustín Codazzi, en Palmira.

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“Aproximadamente, siendo las nueve de la noche, un vehículo, adecuado con artefactos explosivos, lanzó aproximadamente tres cilindros, los cuales hicieron explosión en diferentes puntos”, indicó el coronel Pedro Leguizamón Leguizamón.

Al mismo tiempo, en la mañana de este sábado se registró otro ataque a la subestación de Policía del corregimiento de Potrerito, en Jamundí.

A través de su cuenta de X, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, apuntó como responsable de los ataques en esa zona del país a Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias “Marlon”, por quien se ofrece una recompensa de 4.500 millones de pesos.

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