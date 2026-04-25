NTN24
Sábado, 25 de abril de 2026
Sábado, 25 de abril de 2026
Colombia

Así reaccionaron los comensales de un restaurante que estaba cerca al lugar de una de las explosiones en Colombia

abril 25, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Atentados con bombas en Colombia / FOTO: EFE
Atentados con bombas en Colombia / FOTO: EFE
En menos de 24 horas, se han reportado tres ataques con explosivos en el país, dos de ellos en inmediaciones a batallones.

La violencia y el terrorismo no dan tregua en Colombia. En dos días suman ya 27 acciones terroristas, en el suroccidente del país, este sábado reportan al menos siete muertos y 17 heridos por otro atentado en la vía panamericana, en la región del Cauca. También han registrado ataques en el vecino departamento del Valle del Cauca, donde se celebró un consejo de seguridad.

En horas de la tarde del viernes se reportó un ataque con bomba contra una base militar en la ciudad colombiana de Cali que dejó dos heridos, según autoridades. En horas de la noche, otro ataque con bomba se registró en Palmira (Valle del Cauca) contra el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi.

o

Cámaras de seguridad de un restaurante cercano a uno de estos ataques registró el momento en que los comensales presentes escucharon el estruendo de la explosión y el miedo se apoderó del lugar, generando una estampida humana que, si bien no dejó ningún herido, fue peligroso, pues quienes caían al piso eran pisoteados.

Los ataques con bombas en Colombia continuaron y este sábado un cilindro bomba fue lanzado sobre un bus mientras transitaba por la vía Panamericana, que conecta a la capital del Valle del Cauca con Popayán.

"Fue activado un artefacto explosivo" que "deja 7 civiles muertos y más de 20 heridos de gravedad", dijo en X Octavio Guzmán, gobernador del Cauca.

o

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró este sábado que reforzaron la presencia militar y policial en la zona para hacer frente a los ataques.

La ofensiva aumenta el clima de tensión de cara las presidenciales del 31 de mayo, en las que la seguridad es uno de los temas centrales. El senador Iván Cepeda, el candidato del presidente Petro, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia son los más opcionados a ganar la presidencia, según las encuestas.

Los tres han denunciado amenazas de muerte.

Temas relacionados:

Colombia

Atentado

Bomba

Cali

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Mientras Delcy ignora el dolor de presos políticos y clausura amnistía, Petro sonríe con el régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Si no convocaran elecciones hay una cuestión que es indiscutible: Delcy Rodríguez estaría ejerciendo ilegítimamente": Juan Carlos Apitz, abogado constitucionalista

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Departamento de Justicia de EE. UU. autoriza al régimen venezolano pagar defensa de Maduro y su esposa bajo dos condiciones: esto dice el documento oficial

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuánto uranio se necesita para un arma y qué amenza supone la capacidad nuclear del régimen iraní?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué le espera a Colombia si Iván Cepeda gana la Presidencia?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Alerta global: Expertos advierten que minas en el Estrecho de Ormuz podrían desatar crímenes de guerra y un desastre ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump ordena a la Marina de EE. UU. destruir y disparar "a cualquier barco, por pequeño que sea", que intente minar el estrecho de Ormuz

Captura de video difundido por la Guardia Revolucionaria del régimen de Irán – Foto AFP
Régimen de Irán

⁠⁠Con lanchas rápidas y agentes enmascarados: régimen iraní publica video asaltando buques en el estrecho de Ormuz

Carlos Giménez/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Delcy Rodríguez

"Sabandija, si no coopera, terminará al lado de Maduro y Cilia Flores en una cárcel federal": congresista de EE. UU. lanza advertencia a Delcy Rodríguez

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez - EFE
Regimen chavista

"Petro lo único que le está haciendo es un favor a Delcy Rodríguez": Iván Simonovis sobre visita del presidente de Colombia a la encargada del régimen en Venezuela

FBI | Foto Canva
Investigación

FBI investiga si existe conexión entre desapariciones y muertes de 11 científicos nucleares y aeroespaciales de Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Adolescentes viendo su celular - Foto de referencia: Pexels
Turquía

Parlamento turco dio luz verde a la prohibición de redes sociales para menores de 15 años

Mossad, Israel | Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Israel mantendrá su ofensiva en Irán hasta un cambio de régimen, afirma el director del Mossad

Estrecho de Ormuz - Foto EFE de referencia
estrecho de Ormuz

Plataforma de seguimiento marítimo reportó los primeros cruces de buques por el estrecho de Ormuz tras anuncio del acuerdo parcial entre EE. UU. y el régimen iraní

Opinión

Ver más
Arturo McFields Izquierda

Cumbre por la Democracia defiende dictadura de Cuba y censura a redes sociales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Libertad

La fractura de Occidente

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Adolescentes viendo su celular - Foto de referencia: Pexels
Turquía

Parlamento turco dio luz verde a la prohibición de redes sociales para menores de 15 años

Mossad, Israel | Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Israel mantendrá su ofensiva en Irán hasta un cambio de régimen, afirma el director del Mossad

Estrecho de Ormuz - Foto EFE de referencia
estrecho de Ormuz

Plataforma de seguimiento marítimo reportó los primeros cruces de buques por el estrecho de Ormuz tras anuncio del acuerdo parcial entre EE. UU. y el régimen iraní

Captura de video difundido por la Guardia Revolucionaria del régimen de Irán – Foto AFP
Régimen de Irán

⁠⁠Con lanchas rápidas y agentes enmascarados: régimen iraní publica video asaltando buques en el estrecho de Ormuz

Celia Cruz | Foto: AFP
Celia Cruz

Un legado que no acaba: la reina de la salsa Celia Cruz ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll 2026

Martin Fernandes, jugador del Porto / FOTO: EFE
Europa League

Así fue el insólito autogol desde la mitad de la cancha que se dio en el juego Porto vs Nottingham Forest en la Europa League

Miguel Díaz-Canel - Foto AFP
Régimen cubano

Como muchos lo advirtieron: el "indulto" anunciado por el tirano Díaz-Canel en Cuba no es más que otra burla de la tiranía castrocomunista

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre