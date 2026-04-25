Así reaccionaron los comensales de un restaurante que estaba cerca al lugar de una de las explosiones en Colombia

La violencia y el terrorismo no dan tregua en Colombia. En dos días suman ya 27 acciones terroristas, en el suroccidente del país, este sábado reportan al menos siete muertos y 17 heridos por otro atentado en la vía panamericana, en la región del Cauca. También han registrado ataques en el vecino departamento del Valle del Cauca, donde se celebró un consejo de seguridad.

En horas de la tarde del viernes se reportó un ataque con bomba contra una base militar en la ciudad colombiana de Cali que dejó dos heridos, según autoridades. En horas de la noche, otro ataque con bomba se registró en Palmira (Valle del Cauca) contra el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi.

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Cámaras de seguridad de un restaurante cercano a uno de estos ataques registró el momento en que los comensales presentes escucharon el estruendo de la explosión y el miedo se apoderó del lugar, generando una estampida humana que, si bien no dejó ningún herido, fue peligroso, pues quienes caían al piso eran pisoteados.

Los ataques con bombas en Colombia continuaron y este sábado un cilindro bomba fue lanzado sobre un bus mientras transitaba por la vía Panamericana, que conecta a la capital del Valle del Cauca con Popayán.

"Fue activado un artefacto explosivo" que "deja 7 civiles muertos y más de 20 heridos de gravedad", dijo en X Octavio Guzmán, gobernador del Cauca.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró este sábado que reforzaron la presencia militar y policial en la zona para hacer frente a los ataques.

La ofensiva aumenta el clima de tensión de cara las presidenciales del 31 de mayo, en las que la seguridad es uno de los temas centrales. El senador Iván Cepeda, el candidato del presidente Petro, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia son los más opcionados a ganar la presidencia, según las encuestas.

Los tres han denunciado amenazas de muerte.