Así es como profesionales colombianos pueden trabajar en el exterior: Francia, Alemania, EE. UU., Australia y Canadá lideran las vacantes

Profesionales colombianos pueden llegar a trabajar en varios países como Francia, Alemania, Estados Unidos, Australia y Canadá —que lideran las vacantes— teniendo en cuenta varias recomendaciones de distintos expertos y entidades.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, la movilidad de profesionales calificados se perfila como el motor económico de la década en un mercado laboral globalizado.

Colombia, por sí misma, no es ajena a dicha tendencia, mientras que los ejes de esa transición se centran hoy en la educación superior, las agencias de empleo transnacionales y los procesos de migración calificada.

En tanto Estados Unidos proyecta miles de vacantes en ocupaciones críticas como enfermería, y países como Canadá y Australia mantienen esquemas de atracción de talento para cubrir brechas laborales, la competencia se define por requisitos verificables.

Los programas de elegibilidad, según expertos, exigen hoy tres pilares: certificación oficial de inglés, convalidación de estudios y antecedentes impecables.

¿Cuál es la hoja de ruta estratégica según expertos para profesionales colombianos que quieren trabajar en el exterior?

1. Educación superior como estrategia de entrada

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los inmigrantes graduados en el país de acogida presentan tasas de empleabilidad significativamente superiores a las de quienes portan títulos obtenidos exclusivamente en el extranjero.

Según Colfuturo, los destinos predilectos para estudios de posgrado son el Reino Unido, Australia, Estados Unidos, España y Alemania, mercados que privilegian la inmersión cultural previa.

Colombia, por su parte, lidera la emisión de estudiantes en Latinoamérica hacia Australia, con 24,538 nacionales matriculados entre enero y octubre de 2025.

Según Nathalia Plested, gerente de educación de la Embajada de Australia en Colombia, la preferencia se inclina por áreas de educación, tecnologías de la información, arquitectura, negocios e ingeniería.

"Los estudiantes de educación superior pueden trabajar hasta 24 horas semanales y tiempo completo en vacaciones; además, quienes cursen posgrados de mínimo dos años pueden aplicar a una visa de trabajo posterior", explica Plested.

Ese rigor académico se traduce en una alta selectividad: la tasa de aprobación de visas para educación superior alcanza el 93,8%, superando ampliamente a los cursos de inglés (72,9%) y programas técnicos (46,6%).

2. Certificación de inglés: el requisito indispensable

En la migración calificada, el dominio del idioma debe ser verificable ante estándares internacionales, pues determina la aceptación ante autoridades globales.

Al respecto, Sharon Harvey, directora ejecutiva de Michigan Language Assessment, enfatiza que "no todas las certificaciones tienen el mismo propósito ni reconocimiento". Por ejemplo, el Michigan English Test (MET) cuenta con el aval de más de 2.000 instituciones de educación superior en Estados Unidos, Australia, Canadá y Europa.

3. El trabajo remoto: un paso hacia la internacionalización

Antes del traslado físico, el trabajo remoto permite adaptarse a empresas extranjeras y colaborar con equipos multiculturales. Es la oportunidad para validar habilidades blandas y dominio técnico desde el país de origen.

4. Validación de títulos y gestión de vacantes

Para profesiones reguladas como medicina, enfermería o ingeniería, la homologación es el requisito legal previo para ejercer. Paralelamente, la forma más segura de migrar es con un contrato previo gestionado vía LinkedIn o portales especializados.

Como alternativa local, los profesionales también pueden consultar convenios internacionales en las agencias de empleo como Compensar o el Sena.

5. Comprender los sistemas de visado

Países como Australia y Canadá utilizan sistemas de puntos basados en edad, historial laboral y resultados en pruebas de inglés. Al respecto, desde la Embajada de Australia en Colombia se explica que: "Existen diferentes vías; los trabajadores cualificados pueden ser invitados o nominados, o pasar por una evaluación de 'puntos' según su trayectoria y su nivel de inglés, entre otros factores".

6. Planificación y elección del destino

Una migración exitosa, de acuerdo con los expertos, requiere previsión financiera (ahorro para traslado y seguro médico) e investigación estratégica. No todos los mercados ofrecen las mismas garantías; se deben analizar variables como el costo de vida frente al salario promedio y la demanda real de la profesión en regiones específicas.