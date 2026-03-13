NTN24
Viernes, 13 de marzo de 2026
Viernes, 13 de marzo de 2026
Empleo

Así es como profesionales colombianos pueden trabajar en el exterior: Francia, Alemania, EE. UU., Australia y Canadá lideran las vacantes

marzo 13, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Trabajador - Foto Canva
Trabajador - Foto Canva
Los programas de elegibilidad, según expertos, exigen hoy tres pilares: certificación oficial de inglés, convalidación de estudios y antecedentes impecables.

Profesionales colombianos pueden llegar a trabajar en varios países como Francia, Alemania, Estados Unidos, Australia y Canadá —que lideran las vacantes— teniendo en cuenta varias recomendaciones de distintos expertos y entidades.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, la movilidad de profesionales calificados se perfila como el motor económico de la década en un mercado laboral globalizado.

Colombia, por sí misma, no es ajena a dicha tendencia, mientras que los ejes de esa transición se centran hoy en la educación superior, las agencias de empleo transnacionales y los procesos de migración calificada.

En tanto Estados Unidos proyecta miles de vacantes en ocupaciones críticas como enfermería, y países como Canadá y Australia mantienen esquemas de atracción de talento para cubrir brechas laborales, la competencia se define por requisitos verificables.

Los programas de elegibilidad, según expertos, exigen hoy tres pilares: certificación oficial de inglés, convalidación de estudios y antecedentes impecables.

¿Cuál es la hoja de ruta estratégica según expertos para profesionales colombianos que quieren trabajar en el exterior?

1. Educación superior como estrategia de entrada

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los inmigrantes graduados en el país de acogida presentan tasas de empleabilidad significativamente superiores a las de quienes portan títulos obtenidos exclusivamente en el extranjero.

Según Colfuturo, los destinos predilectos para estudios de posgrado son el Reino Unido, Australia, Estados Unidos, España y Alemania, mercados que privilegian la inmersión cultural previa.

Colombia, por su parte, lidera la emisión de estudiantes en Latinoamérica hacia Australia, con 24,538 nacionales matriculados entre enero y octubre de 2025.

Según Nathalia Plested, gerente de educación de la Embajada de Australia en Colombia, la preferencia se inclina por áreas de educación, tecnologías de la información, arquitectura, negocios e ingeniería.

"Los estudiantes de educación superior pueden trabajar hasta 24 horas semanales y tiempo completo en vacaciones; además, quienes cursen posgrados de mínimo dos años pueden aplicar a una visa de trabajo posterior", explica Plested.

Ese rigor académico se traduce en una alta selectividad: la tasa de aprobación de visas para educación superior alcanza el 93,8%, superando ampliamente a los cursos de inglés (72,9%) y programas técnicos (46,6%).

2. Certificación de inglés: el requisito indispensable

En la migración calificada, el dominio del idioma debe ser verificable ante estándares internacionales, pues determina la aceptación ante autoridades globales.

Al respecto, Sharon Harvey, directora ejecutiva de Michigan Language Assessment, enfatiza que "no todas las certificaciones tienen el mismo propósito ni reconocimiento". Por ejemplo, el Michigan English Test (MET) cuenta con el aval de más de 2.000 instituciones de educación superior en Estados Unidos, Australia, Canadá y Europa.

3. El trabajo remoto: un paso hacia la internacionalización

Antes del traslado físico, el trabajo remoto permite adaptarse a empresas extranjeras y colaborar con equipos multiculturales. Es la oportunidad para validar habilidades blandas y dominio técnico desde el país de origen.

4. Validación de títulos y gestión de vacantes

Para profesiones reguladas como medicina, enfermería o ingeniería, la homologación es el requisito legal previo para ejercer. Paralelamente, la forma más segura de migrar es con un contrato previo gestionado vía LinkedIn o portales especializados.

Como alternativa local, los profesionales también pueden consultar convenios internacionales en las agencias de empleo como Compensar o el Sena.

5. Comprender los sistemas de visado

Países como Australia y Canadá utilizan sistemas de puntos basados en edad, historial laboral y resultados en pruebas de inglés. Al respecto, desde la Embajada de Australia en Colombia se explica que: "Existen diferentes vías; los trabajadores cualificados pueden ser invitados o nominados, o pasar por una evaluación de 'puntos' según su trayectoria y su nivel de inglés, entre otros factores".

6. Planificación y elección del destino

Una migración exitosa, de acuerdo con los expertos, requiere previsión financiera (ahorro para traslado y seguro médico) e investigación estratégica. No todos los mercados ofrecen las mismas garantías; se deben analizar variables como el costo de vida frente al salario promedio y la demanda real de la profesión en regiones específicas.

Temas relacionados:

Empleo

trabajo

Trabajadores

Expertos

Australia

Canadá

Francia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Del baile a la locura: según el diario ABC, Maduro pasa las noches en su celda gritando que es el presidente de Venezuela y que está secuestrado

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El antisemitismo como fenómeno no ha muerto": especialista sobre el ataque a una sinagoga en Michigan

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Están cada vez más solos y tratando de ganar tiempo": activista Yanelyz Núñez sobre anuncio de la dictadura cubana de excarcelar a 51 presos políticos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene en Estados Unidos que Donald Trump diga que no le interesa hablar español?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Crece la tensión entre EE. UU. y España: Trump aseguró que el país europeo "se ha portado muy mal, podríamos cortar todo el comercio con ellos"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Actualidad

Ver más
s
Presos políticos

"Vi en su mirada un grito de auxilio": el desgarrador testimonio de Marymar Vásquez, esposa del capitán y preso político venezolano Juan Luis Gutiérrez

Larry Summers | Foto EFE
Caso Jeffrey Epstein

Exsecretario del Tesoro de EE. UU., Larry Summers, renuncia a cargo en Harvard tras ser vinculado con Jeffrey Epstein

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

¿Qué impacto tiene en Estados Unidos que Donald Trump diga que no le interesa hablar español?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
s
Presos políticos

"Vi en su mirada un grito de auxilio": el desgarrador testimonio de Marymar Vásquez, esposa del capitán y preso político venezolano Juan Luis Gutiérrez

Selección de Portugal - Foto: AFP
Selección de Portugal

Desde Portugal evalúan de cerca la actual situación de seguridad en México de cara al amistoso de selecciones en marzo

Larry Summers | Foto EFE
Caso Jeffrey Epstein

Exsecretario del Tesoro de EE. UU., Larry Summers, renuncia a cargo en Harvard tras ser vinculado con Jeffrey Epstein

Willie Colón presenta en su espectáculo ‘Tour 50 Aniversario’ en 2017-Foto: EFE
Willie Colón

‘Oh qué será?’, ‘El Gran Varón’ y otros éxitos de Willie Colón para recordar su legado musical

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

¿Qué impacto tiene en Estados Unidos que Donald Trump diga que no le interesa hablar español?

Líbano-EFE
Líbano

El ejército de Israel llama a evacuar decenas de zonas en el sur del Líbano

Aguas del estrecho de Ormuz. (AFP)
Ataque al régimen de Irán

Régimen iraní dice que "quemará cualquier barco" que intente pasar por el estrecho de Ormuz, ruta vital del petróleo y el gas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre