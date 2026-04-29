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Miércoles, 29 de abril de 2026
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Reunión Trump y Putin

Putin mantuvo una conversación con Trump en la que dio "ideas" sobre Irán, según el Kremlin

abril 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump/ Vladímir Putin - Fotos AFP
Donald Trump/ Vladímir Putin - Fotos AFP
Putin también propuso repetir el alto al fuego temporal en Ucrania para conmemorar el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial el próximo mes, añadió el asesor.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica el miércoles en la que el líder ruso presentó ideas sobre Irán y las preocupaciones por su programa nuclear, según informó un asesor del Kremlin.

Putin también propuso repetir el alto al fuego temporal en Ucrania para conmemorar el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial el próximo mes, añadió el asesor.

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El mandatario ruso anunció una maniobra similar el año pasado, que duró tres días, pero no fue acordada con Kiev.

La llamada telefónica fue la primera conversación anunciada públicamente entre ambos líderes desde el 9 de marzo, nueve días después de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra contra Irán.

El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, no especificó qué propuestas había presentado Putin sobre Irán. Moscú ya se había ofrecido a retirar el uranio enriquecido del país.

Ushakov declaró a la prensa que Putin había propuesto un alto el fuego temporal en Ucrania para las celebraciones del 9 de mayo, conmemorando así la participación de la Unión Soviética en la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Añadió que Trump reaccionó positivamente.

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Además agregó que Trump, en una conversación cordial y profesional que duró más de una hora y media, expresó su convicción de que un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania estaba cerca.

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