Retirar completamente las minas del estrecho de Ormuz tomaría hasta medio año, según The Washington Post

El Gobierno de Estados Unidos aseguró que retirar las minas en el estrecho de Ormuz podría llevar medio año, lo cual tendría un impacto en el precio de los hidrocarburos a nivel mundial, consideró el Pentágono durante una exposición clasificada en el Congreso estadounidense, según The Washington Post.

El estrecho de Ormuz ha estado prácticamente cerrada desde que estalló la guerra el 28 de febrero, desencadenada por los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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Por esta importante vía solía transitar un 20% de los hidrocarburos que se consumen en todo el mundo.

The Washington Post cita a tres responsables anónimos según los cuales "los parlamentarios fueron informados de que Irán podría haber puesto 20 minas o más en el estrecho de Ormuz y en los alrededores".

Según la presentación de un responsable de Defensa, "algunas fueron colocadas en el agua, a distancia, gracias a tecnología GPS" y esto complica su detección. Otras las habrían emplazado mediante "embarcaciones pequeñas".

"Un cierre de seis meses del estrecho de Ormuz es una imposibilidad y algo completamente inaceptable", dijo el portavoz del Pentágono Sean Parnell.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del régimen Irán, advirtieron a mediados de abril acerca de una "zona peligrosa" de 1.400 km2 donde podría haber minas.

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La semana pasada, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Teherán "con la ayuda de Estados Unidos, había retirado o estaba retirando todas las minas marinas", sin embargo, la república islámica no lo confirmó.

Varios países "no beligerantes" se han declarado dispuestos a llevar a cabo "una misión neutral" para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz.

Según Teherán, los buques deben ser autorizados para salir o entrar en el Golfo a través de esa vía, mientras que Estados Unidos mantiene un bloqueo de los puertos iraníes desde el 13 de abril.