OMS asegura que el riesgo de brote de hantavirus para la población es "absolutamente bajo"

El riesgo de propagación del hantavirus para la población es "absolutamente bajo", aseguró el viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Se trata de un virus peligroso, pero únicamente para la persona realmente infectada. En cuanto al riesgo para la población en general, sigue siendo extremadamente bajo", declaró ante la prensa en Ginebra un portavoz de la OMS, Christian Lindmeier.

Este último subrayó que incluso entre las personas que se alojaron en los mismos camarotes con una persona contagiada a bordo del crucero MV Hondius, "parece que, en algunos casos, ninguno de los dos está contagiado".

VEA TAMBIÉN La OMS prevé más casos de hantavirus por brote en crucero aunque descarta que pueda convertirse en pandemia o

"No se parece en absoluto al sarampión, por ejemplo: si ustedes están aquí en la sala de prensa y alguien en la primera fila tose, las primeras filas correrían peligro. Un contacto estrecho significa prácticamente estar cara a cara (...) No se trata de un nuevo Covid", insistió.

El crucero Hondius, que pertenece a la naviera neerlandesa Oceanwide Expeditions, donde se produjo un brote de hantavirus entre los pasajeros, había partido el 1 de abril de Ushuaia, en el sur de Argentina.

Actualmente se dirige a Tenerife, en las islas Canarias, donde se espera su llegada el domingo.

La OMS había contabilizado el jueves un total de ocho casos vinculados a este foco, tres de ellos confirmados (un fallecido y dos enfermos).

Asimismo, anunció este jueves que Argentina enviará 2.500 kits de diagnóstico de hantavirus a laboratorios de cinco países tras el brote mortal ocurrido en un crucero.

"Hemos organizado el envío de 2.500 kits de diagnóstico desde Argentina a laboratorios de cinco países", declaró a la prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Asimismo, informó a 12 países que sus ciudadanos habían desembarcado del crucero MV Hondius en la remota isla británica de Santa Elena.

"Esos 12 países son Canadá, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, San Cristóbal y Nieves, Singapur, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos", declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa en Ginebra.