Así es el nuevo buque de guerra USS Pierre que EE. UU. sumó a su flota: armas de última generación y diseño de 127 metros

El 15 de noviembre la armada de los Estados Unidos hizo oficial su ceremonia de puesta en servicio del nuevo buque USS Pierre. Su bienvenida tuvo trasmisión en vivo a través de su página oficial y se celebró en las ciudades de Pierre, Dakota del Sur y la comunidad anfitriona de Panama City y Florida.

El USS Pierre (LCS-38) no es un buque común, ya que esta diseñado para el combate litoral que consta de dos variantes, Freedom e Independence, diseñadas y construidas por dos equipos industriales.

Según la información de su pagina web, los buques de combate litoral constan de equipos conjuntos, combinados, tripulados y no tripulados para apoyar la presencia avanzada, la seguridad marítima, el control del mar y las misiones de disuasión en el combate militar.

Características y capacidad del buque USS Pierre

Arquitectura: El USS Pierre cuenta con un casco trimarán de alto rendimiento construido con aluminio ligero, proporcionándole una estabilidad superior, resistencia reducida y una agilidad excepcional a altas velocidades.

Dimensiones y agilidad: El buque mide aproximadamente 148 pies de eslora, con una manga de 104 pies y un calado inferior a 14 pies, cuenta con turbinas de gas y motores diésel que accionan chorros de agua.

Su velocidad va más allá de los 40 nudos, manteniendo autonomía de aproximadamente 4300 millas náuticas a velocidad de crucero, equilibrando velocidad con resistencia.

Asimismo, fue diseñado para la adaptabilidad. Al ser de la clase Independence puede reconfigurarse rápidamente mediante paquetes de misión modulares. Dentro de su versatilidad incluyen opciones para guerra de superficie, contramedidas contra minas y guerra antisubmarina.

Sistema de combate: El USS Pierre cuenta con un sistema de combate avanzado, su defensa incluye antimisiles SeaRAM, cañón Mk 110 de 57 mm y sistemas automatizados de radar y comunicación.

El buque opera con una tripulación principal de alrededor 40 marineros, complementada por especialistas de misión según la configuración. Su centro de mando integrado permite la coordinación en tiempo real con aeronaves, drones y otros recursos navales.

Larissa Thune Hargens, madrina del Pierre e hija del senador de Dakota del Sur, Jhon Thune, comentó “el USS Pierre es más que un barco. Es un buque de protección y seguridad, de esperanza y libertad (…) las mismas cualidades que demostró mi difunto abuelo”.

Por su parte, el secretario Jhon Phelan resaltó que el “presidente Trump está comprometido con la restauración de nuestra capacidad de construcción naval porque sabe que, para ser una superpotencia, hay que ser una potencia naval”, esto según el medio Interesting Engineering.