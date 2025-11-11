Decenas de personas heridas tras el descarrilamiento de un tren en Buenos Aires, Argentina

Decenas de personas resultaron heridas por el descarrilamiento de un tren en la ciudad de Buenos Aires (Argentina), confirmó el Sistema de Atención de Emergencia Médica (SAME).

De acuerdo con el medio local La Nación, el incidente tuvo lugar este martes a pocos metros de la estación de Liniers y causó heridas a 20 personas, de las cuales varias presentaron politraumatismos.

Al parecer, el incidente ocurrió en una formación del Tren Sarmiento durante un cambio de vías a las 15.50 locales, cuando muchas personas que comienzan su jornada de trabajo temprano ya estaban regresando a sus hogares.

Según el SAME, 14 de las personas que resultaron heridas son mayores de edad, dos son menores y en cuatro casos no se determinó.

Además, se reportó que diez heridos fueron atendidos en el lugar y otros diez fueron trasladados con politraumatismos y heridas de mediana complejidad.

Actualmente, las causas del incidente son materia de investigación y solo se podrán determinar cuando se haga el despeje de la vía, así como cuando se realicen los peritajes por parte de las autoridades correspondientes.

El diario La Nación indicó que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, que lidera el Dr. Julián Ercolini, tomó conocimiento del caso.