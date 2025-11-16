NTN24
Domingo, 16 de noviembre de 2025
Domingo, 16 de noviembre de 2025
Comando Sur

Comando Sur de Estados Unidos confirmó un nuevo ataque cinético contra una narcolancha que transportaba estupefacientes en el Pacífico

noviembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Ataque cinético a una narcolancha en el Pacífico | Foto video: Comando Sur
Ataque cinético a una narcolancha en el Pacífico | Foto video: Comando Sur
Este domingo, el Comando Sur de Estados Unidos informó que realizó un nuevo ataque contra una narcolancha en el Pacífico.

Desde su cuenta en la red social de X, el Comando Sur aseguró que, por orden del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, este sábado 15 de noviembre se ejecutó un ataque cinético contra una lancha que “traficaba estupefacientes”.

“El 15 de noviembre, por orden del secretario de Guerra Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada”.

Además, explicó que los servicios de inteligencia confirmaron que dicha lancha “se dedicaba al contrabando ilícito de estupefacientes”

Y que se encontraba transitando por una ruta conocida de “narcotráfico" mientras transportaba "estupefacientes”.

El Comando Sur también aseguró que en el buque se encontraban a bordo tres hombres que murieron tras el ataque.

“El buque traficaba estupefacientes en el Pacífico Oriental y fue atacado en aguas internacionales”, añadió.

El informe está acompañado del video del momento en el que las fuerzas militares estadounidenses ejecutan el ataque cinético contra la narcolancha.

Este nuevo ataque se da tan solo unas horas después de que se conociera que el grupo de ataque del poderoso Gerald R. Ford ingresó al mar Caribe para unirse a la operación ‘Lanza del Sur’.

En su comunicado, el Comando Sur detalló que: “El despliegue de las fuerzas marítimas en el área de responsabilidad del SOUTHCOM se producen después de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ordenara al Carrier Strike Group que apoyara la directiva del presidente (Trump) de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y luchar contra el narcoterrorismo en defensa de la patria”.

En esa línea, el almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur, afirmó: “Mediante el compromiso inquebrantable y el uso preciso de nuestras fuerzas, estamos listos para combatir las amenazas transnacionales que buscan desestabilizar nuestra región”.

