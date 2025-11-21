NTN24
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Narcotráfico

Estos son los grupos terroristas de América Latina incluidos en la lista oficial del Departamento de Estado de EE. UU.

noviembre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
En 2025, Estados Unidos ha designado a 13 grupos criminales latinoamericanos como organizaciones terroristas.

De acuerdo con la página oficial de la Casa Blanca, la designación de cárteles y organizaciones criminales como Organizaciones Terroristas Extranjeras o Terroristas Globales Especialmente Designados se basa en una evaluación que va más allá de los parámetros tradicionales del crimen organizado.

Estados Unidos sostiene que varios grupos criminales transnacionales en América Latina reúnen características que hoy se asocian a actores insurgentes. Según la administración estadounidense, en 2025 se han designado a 13 grupos criminales latinoamericanos como organizaciones terroristas.

Estas organizaciones representan una amenaza, según Washington, por estas principales razones:

  1. Convergencia con actores extrahemisféricos, incluyendo organizaciones terroristas extranjeras ya designadas y gobiernos hostiles a los intereses de Estados Unidos.
  2. Funcionamiento como sistemas adaptativos complejos, con tácticas propias de la insurgencia y la guerra irregular.
  3. Capacidad de infiltración en gobiernos y estructuras estatales en varios países del hemisferio occidental.

Cabe resaltar que no existe un sistema mundial único que designe los grupos terroristas. Organizaciones como las Naciones Unidas y la Unión Europea, así como los Estados, confeccionan listas propias que identifican a personas y grupos sancionados.

Las designaciones permiten aplicar sanciones financieras, restricciones migratorias, cooperación militar y operaciones conjuntas para perseguir a sus integrantes.

Estas son algunas de las organizaciones latinoamericanas que actualmente designadas como grupos terroristas por Estados Unidos:

  • Ejército de Liberación Nacional (ELN)

Es una organización guerrillera insurgente, narcotraficante y terrorista colombiana; está en el país desde 1997. En lo últimos años, derivó al narcotráfico internacional y se expandió hacia Venezuela, por lo que es considerada una guerrilla binacional. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) publicó un informe donde indica que tiene 6.500 integrantes.

  • Disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC

Según Insight Crime, este grupo nace de antiguos miembros de las FARC, que “surgieron durante y después de las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en 2016”. De acuerdo al informe de FIP, estarían conformados por aproximadamente cuatro mil miembros.

  • Tren de Aragua (TdA)

De acuerdo con el Departamento de Estado de EE.UU., el Tren de Aragua es “una organización transnacional originaria de Venezuela con células en Colombia, Perú y Chile, y con informes de presencia esporádica en Ecuador, Bolivia y Brasil”. Desde febrero de 2025 está catalogado como FTO.

  • Cártel de Sinaloa
    Es uno “de los mayores y traficantes de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos”, su sede se ubica en el estado de Sinaloa, México, según el Gobierno de este país, desde 2025 hacen parte de la lista de los Estados Unidos.
  • Segunda Marquetalia

Es una organización guerrillera de las extintas FARC, fundada por exjefes como Iván Márquez tras el acuerdo de paz. Tiene mayor presencia en la frontera entre Colombia y Venezuela.

Asimismo, el Departamento de Estado en su página ha establecido que tiene “la intención de designar al cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, con efecto a partir del 24 de noviembre de 2025”.

Por otro lado, está el Clan del Golfo, que aunque no ha sido designado por Estados Unidos, fue calificado por el Estado colombiano como organización criminal de alcance nacional, responsable de violencia y narcotráfico.

Finalmente, a esta lista se suman el movimiento guerrillero Sendero Luminoso, la Mara Salvatrucha (MS-13), Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste (CDN) (ex Los Zetas), Nueva Familia Michocuana (LNFM), Cártel del Golfo (CDG), Cárteles Unidos y Los Choneros, la mayoría originarios de México.

