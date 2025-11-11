La Selección Colombia ya conoce su rival en Mundial que disputa actualmente: esta es la fecha en que se jugará el partido

Tras definirse las 32 selecciones calificadas a los dieciseisavos de la Copa Mundial de Catar de la categoría Sub-17. Este martes la FIFA dio a conocer los cruces de esta instancia del certamen mundialista en la que Colombia se medirá ante su similar de Francia.

El encuentro entre cafeteros y galos se disputará el próximo viernes 14 de noviembre, un juego que enfrentará por primera vez a estos dos equipos en un torneo mundialista Sub-17.

Así logró Colombia avanzar a la siguiente fase del Mundial

En la fase de grupos del certamen mundialista, Colombia empató ante Alemania y El Salvador y, en la última fecha de esta instancia, venció a la selección de Corea del Norte 2 goles a 0, hecho que le permitió sumar un total de cinco unidades.

Con 5 puntos, los dirigidos por el técnico Freddy Hurtado se ubicaron segundos del Grupo G, el cual fue liderado por los alemanes, que pasaron como primeros de la serie, gracias a su amplia diferencia de gol.

Por su parte, la selección de Francia, vigente subcampeona del Mundial Sub-17, terminó como líder del Grupo K, a pesar de haber caído en la última jornada por la mínima diferencia ante su similar de Uganda.

En la fase de grupo, los galos sumaron cuatro unidades, producto de una victoria por goleada ante Israel 5-0 y un empate ante Canadá 0-0.

La Tricolor hace parte de las cinco selecciones de la Conmebol que lograron instalarse en los dieciseisavos de la Copa Mundial de Catar, instancia en la que también se instalaron Argentina, Venezuela, Brasil y Paraguay.

