NTN24
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Tesla

Tesla confirmó su fecha de lanzamiento en Colombia: así será su llegada al país

noviembre 14, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Tesla | Foto AFP
Tesla | Foto AFP
Aunque su llegada al país ya se había anticipado, esta semana la compañía automotriz convocó a los medios para anunciar oficialmente su lanzamiento.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

La organización del multimillonario Elon Musk ya tiene fecha oficial de llegada a Colombia. Tesla, reconocida mundialmente por la fabricación de vehículos eléctricos y soluciones de energía sostenible, así como por su avanzado software de conducción autónoma, abrirá operaciones en el país antes de terminar el año.

o

La llegada de la marca coincide con un momento complejo para la compañía a nivel global. Aunque en tercer trimestre registró un crecimiento interanual del 12%, sus ganancias netas cayeron un 37%, reflejo del proceso de reajustes recortes que Tesla adelanta para adaptarse a la desaceleración del mercado automotriz eléctrico.

De acuerdo con Forbes Colombia, en su primera etapa Tesla abrirá dos vitrinas principales: una en Bogotá y otra en Medellín. Estas tiendas funcionarán como centros de exhibición venta de sus modelos más prestigiosos y demandados en todo el mundo.

Entre los vehículos que desembarcarán en Colombia se encuentra:

  • Model 3: El sedán eléctrico de alto rendimiento ofrece una autonomía de hasta 629 km gracias a su batería de 75kWh. Su motor entrega una potencia aproximada de 210 kW y acelera de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos.
  • Model Y: Dependiendo del modelo, este vehículo incluye nuevos sistemas de luces traseras reflectantes. Su autonomía puede alcanzar los 719 km por carga, está equipado con pantallas delanteras y traseras para el control de climatización y funciones del vehículo.
  • Model Suv: El modelo que lideró las ventas globales en 2024 destaca por su eficiencia y su interior moderno. Incorpora una pantalla de 8 pulgadas para los pasajeros traseros, asientos calefactados y ventilados, y un sistema de iluminación ambiental que eleva la experiencia de lujo en la cabina.
o

Finalmente, con estas sorpresas, Tesla confirmó que la country manager en Colombia será Karen Scarpetta, exdirectora de WeWork, quien liderará el despliegue comercial de la marca en el país, su lanzamiento oficial se realizará el 20 de noviembre, en el marco del Salón del Automóvil.

Temas relacionados:

Tesla

Colombia

Automovilismo

Sistema eléctrico

Carros

Tecnología

Bogotá

Medellín

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es el comienzo del fin, este noviembre y diciembre, de las tres tiranías trogloditas totalitarias de los tres piratas del Caribe": Tuto Quiroga desde el X Diálogo Presidencial del Grupo IDEA

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El objetivo es crear un narcoestado en Colombia; ya lo lograron en Venezuela": Andrés Pastrana sobre red mundial del tráfico de drogas

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Álvaro Uribe advierte que Colombia podría ser blanco de bombardeos por "albergar terroristas" y la cercanía de Petro con el régimen de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿La operación Lanza del Sur, con el portaviones Gerald R. Ford en el Caribe, pone contra las cuerdas a Nicolás Maduro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Me impactó ver a los sobrevivientes con las heridas aún abiertas": periodista sobre la tragedia de Armero

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Exgeneral del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson - Foto: EFE
Despliegue militar

"Tienen sistemas antiguos, no muy capaces": exgeneral del Comando Sur de EE. UU. revela detalles sobre el equipamiento militar de Venezuela

Tragedia de Armero - Foto EFE
Tragedia

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

El Secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de Venezuela como "ilegítimo, una organización narcotraficante".
Despliegue militar de Estados Unidos

Gobierno Trump lanza contundentes mensajes sobre despliegue contra el narcoterrorismo: "Los encontraremos y los mataremos"

Mario Díaz-Balart - Gustavo Petro (AFP)
Mario Díaz-Balart

"Sabemos la relación del señor Petro con grupos narcoterroristas dentro de Colombia": congresista de EE.UU. Mario Díaz-Balart lanza fuertes cuestionamientos contra el presidente colombiano

Jorge 'Tuto' Quiroga y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Grupo IDEA

“Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”: Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Cohete portador Larga Marcha-2F con Shenzhou-21 - Foto AFP
Viaje al espacio

Nave espacial que China envió al espacio en carrera lunar contra EE. UU. retrasa su regreso por una inesperada aparición que la golpeó

El carro más rápido del mundo | Foto Canva
Carros

El nuevo auto chino que rompe récords: alcanza casi los 500 km/h y supera a Bugatti y Tesla

3I/ATLAS | Foto Canva
Cometa

Científicos detectan que el cometa interestelar 3l/ATLAS está emitiendo una extraña sustancia que estaría relacionada con su cambio a color verde

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Presidente Donald Trump - Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump está considerando atacar instalaciones que producen cocaína dentro de Venezuela, dice CNN

Juan Sebastián Chamorro | Foto: EFE
Nicaragua

“No nos cansamos de llevar estos casos a la justicia internacional porque se nos ha negado la justicia local”: Juan Sebastián Chamorro, exprisionero político, sobre informe de torturas del régimen nicaragüense

Messi | Foto: EFE
Lionel Messi

El FC Barcelona no estaba enterado de la visita de Lionel Messi al estadio Camp Nou

Potente frente polar que congela el centro y este de Estados Unidos - Foto AFP
Frente frío

Alerta por potente frente polar que congela en otoño el centro y este de Estados Unidos y gran parte de México

José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles son oficialmente santos de la Iglesia Católica - Foto AFP
Santos

José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles son oficialmente santos de la Iglesia Católica

María Corina Machado - AFP
Premio Nobel de la Paz

Esta facultad de la UCV se rebela y felicita a Machado por su Nobel: Su ejemplo nos recuerda que la democracia no se hereda, se conquista

María Corina Machado, Lionel Messi y Donald Trump (EFE)
Miami

Trump, Messi y Maria Corina Machado encabezan el importante America Business Forum en Miami

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre