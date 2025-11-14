Tesla confirmó su fecha de lanzamiento en Colombia: así será su llegada al país

La organización del multimillonario Elon Musk ya tiene fecha oficial de llegada a Colombia. Tesla, reconocida mundialmente por la fabricación de vehículos eléctricos y soluciones de energía sostenible, así como por su avanzado software de conducción autónoma, abrirá operaciones en el país antes de terminar el año.

La llegada de la marca coincide con un momento complejo para la compañía a nivel global. Aunque en tercer trimestre registró un crecimiento interanual del 12%, sus ganancias netas cayeron un 37%, reflejo del proceso de reajustes recortes que Tesla adelanta para adaptarse a la desaceleración del mercado automotriz eléctrico.

De acuerdo con Forbes Colombia, en su primera etapa Tesla abrirá dos vitrinas principales: una en Bogotá y otra en Medellín. Estas tiendas funcionarán como centros de exhibición venta de sus modelos más prestigiosos y demandados en todo el mundo.

Entre los vehículos que desembarcarán en Colombia se encuentra:

Model 3: El sedán eléctrico de alto rendimiento ofrece una autonomía de hasta 629 km gracias a su batería de 75kWh. Su motor entrega una potencia aproximada de 210 kW y acelera de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos.

El sedán eléctrico de alto rendimiento ofrece una autonomía de hasta 629 km gracias a su batería de 75kWh. Su motor entrega una potencia aproximada de 210 kW y acelera de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos. Model Y : Dependiendo del modelo, este vehículo incluye nuevos sistemas de luces traseras reflectantes. Su autonomía puede alcanzar los 719 km por carga, está equipado con pantallas delanteras y traseras para el control de climatización y funciones del vehículo.

: Dependiendo del modelo, este vehículo incluye nuevos sistemas de luces traseras reflectantes. Su autonomía puede alcanzar los 719 km por carga, está equipado con pantallas delanteras y traseras para el control de climatización y funciones del vehículo. Model Suv: El modelo que lideró las ventas globales en 2024 destaca por su eficiencia y su interior moderno. Incorpora una pantalla de 8 pulgadas para los pasajeros traseros, asientos calefactados y ventilados, y un sistema de iluminación ambiental que eleva la experiencia de lujo en la cabina.

VEA TAMBIÉN Compañía espacial privada que es competencia de SpaceX de Elon Musk lanzó cohete en una misión de la NASA a Marte o

Finalmente, con estas sorpresas, Tesla confirmó que la country manager en Colombia será Karen Scarpetta, exdirectora de WeWork, quien liderará el despliegue comercial de la marca en el país, su lanzamiento oficial se realizará el 20 de noviembre, en el marco del Salón del Automóvil.