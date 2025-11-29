La reacción de Shakira a la versión de ‘Antología’ que interpretó Dua Lipa en su concierto: "Una chica de Londres y otra de Barranquilla"

La cantante colombiana Shakira reaccionó a la versión de su canción ‘Antología’ que interpretó Dua Lipa durante su concierto en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá Colombia.

Durante la noche del viernes 28 de noviembre, la artista británica trajo a territorio colombiano su exitosa gira ‘Radical Optimism Tour’ y aprovechó para sorprender a sus fanáticos cantando en español uno de los clásicos más inolvidables de Shakira.

VEA TAMBIÉN Así suena la versión de ‘Antología’ de Shakira que Dua Lipa interpretó en su concierto en Colombia o

Pero no solo eso, además, aseguró que admira a su colega colombiana, quien se ha convertido en una referente en Colombia y Latinoamérica. “Creo que todos ustedes pueden ayudarme a cantar la siguiente canción. Esto es ‘Antología’”, dijo ante miles de asistentes antes de entonar la canción que desató euforia entre los asistentes.

Tras divulgarse el video de Dua Lipa intentando su canción, Shakira reaccionó mediante las plataformas digitales en donde compartió un fragmento del video , acompañado de un emotivo mensaje.

VEA TAMBIÉN Dua Lipa se puso en ‘modo Navidad’ durante su concierto en Perú y se especulan varias opciones de la canción sorpresa para Colombia o

“Estoy tan emocionada de escuchar mi canción con la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años”, comentó la colombiana.

Y añadió: “¿Ves cómo la música nos une? ¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla! ¡Gracias Dua Lipa ¡Qué delicia!”.

En el marco de su gira, la artista inglesa ha rendido homenaje a canciones y artistas locales de cada país en el que se presenta, como fue el caso de Argentina, donde interpretó el clásico ‘De Música Ligera’ de Soda Stereo.

Por otra parte, en Chile rindió homenaje a ‘Tu Falta de Querer’, de Mon Laferte, y en Lima, Perú, sorprendió con una versión de ‘Cariñito’.