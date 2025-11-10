“En Cuba hay más de 700 presos políticos que sobreviven en prisiones que no se diferencian mucho de los campos de concentración de la Alemania nazi”: José Daniel Ferrer

Estados Unidos reconoció la enorme resistencia del líder disidente cubano José Daniel Ferrer.

El disidente, hoy exiliado, recibió la medalla Truman Reagan de la libertad otorgada por el Departamento de Estado en honor a su defensa de la democracia y los derechos humanos en Cuba.

A través del galardón, Washington destacó la valentía de Ferrer frente al régimen castrista y su papel en la disidencia cubana, una lucha que le costó años de prisión en las cárceles del régimen, en el marco de la semana Anticomunismo en Estados Unidos y de manos del subsecretario de Estado Christopher Landau, Ferrer recibió este reconocimiento en el Museo de las Víctimas del Comunismo de la capital estadounidense.

José Daniel Ferrer, exiliado del régimen de Cuba y defensor de derechos humanos, habló en El Informativo USA de NTN24 sobre su lucha por la libertad en la isla.

“Me honran a mí, honran a mi familia que hoy me acompañan mi esposo y mi pequeño hijo de seis años y honran también a las víctimas del régimen comunista cubano, a los presos políticos en las cárceles del régimen. Actualmente hay más de 700 presos políticos que sobreviven en prisiones que no se diferencian mucho de los campos de concentración de la Alemania nazi”, dijo sobre el galardón.

“Estamos hablando de cárceles donde la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas matan a muchos reos todos los meses, todas las semanas", agregó.

"Estamos hablando de centros donde se golpea, se tortura al preso, ya sea político o común, por cualquier manifestación de descontento, por cualquier denuncia que saquen de la prisión, por cualquier queja que los familiares planteen incluso ante las autoridades comunistas, porque son una especie de feudos donde reina la corrupción y los abusos, la crueldad sobre los reos políticos y también sobre los comunes”, dijo.

Y relató: "El agua no es potable, la alimentación generalmente además de escasa llega en estado de descomposición, con un olor muy desagradable, fétido, en fin, cuando reúnes todos estos detalles podemos afirmar que son sitios verdaderamente terribles".