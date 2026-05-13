Modificaciones de último momento: la Federación Colombiana de Fútbol anuncia cambio de fecha para el partido de despedida de la ‘Tricolor’

La Federación Colombia Fútbol (FCF) anunció este miércoles que el juego de despedida de la selección Colombia en territorio cafetero antes de partir a Norteamérica cambió de fecha y ya no se disputará el viernes 29 de mayo como se tenía previsto.

Por medio de un comunicado, la FCF informó que el encuentro ante su similar de Costa Rica es reprogramado para el 1 de junio a las 6:00 p.m., en el estadio El Campín, escenario deportivo en el que los aficionados de la ‘Tricolor’ podrán acudir para despedir al equipo de Néstor Lorenzo que los representará en la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo con lo notificado por Federación, el partido entre los cafeteros y los ‘Ticos’ se debe, primeramente, a la consideración inicial del cuerpo técnico y, segundo, a “compromisos institucionales y operativos” de ese fin de semana, en el cual se adelantarán las elecciones presidenciales, motivo por el cual el juego se desarrollará en la fecha inicialmente prevista.

“Contando nuevamente con la continua colaboración y diligente articulación entre los diferentes actores públicos y privados involucrados en la organización de un evento de semejante envergadura, el partido se reprograma para el lunes 1 de junio”, expresaron.

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Asimismo, manifestaron su anhelo de que ese día el seleccionado colombiano pueda contar con la totalidad de futbolistas convocados por Néstor Lorenzo para la recta final de la preparación del combinado cafetero que participará por séptima vez en un Mundial.

¿El cambio implicará afectaciones en la boletería?

Por medio del comunicado, la Federación Colombiana de Fútbol dejó claro que el cronograma de boletería anunciado este miércoles 13 de mayo no sufrirá ningún impacto en su adquisición pese al cambio de la fecha del encuentro.

“La FCF se permite aclarar que el cronograma de venta de boletería no tendrá ninguna modificación y las fechas de venta exclusiva y público general se mantienen vigentes”, sentenció.