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Miércoles, 15 de abril de 2026
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estrecho de Ormuz

"Ningún buque ha logrado pasar": Comando Central de EE. UU. continúa con el bloqueo a barcos del régimen de Irán en el Estrecho de Ormuz

abril 15, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Estrecho de Ormuz - Foto: EFE
Estrecho de Ormuz - Foto: EFE
Donald Trump anunció el domingo que había ordenado el bloqueo de los puertos iraníes tras el fracaso de las conversaciones de paz entre Washington y Teherán en Pakistán.

El ejército de Estados Unidos afirmó este miércoles que había impedido el paso de nueve embarcaciones que zarparon de puertos iraníes durante los dos primeros días del bloqueo naval impuesto contra el régimen islámico.

"Nueve buques han acatado la orden de las fuerzas estadounidenses de dar media vuelta y regresar a un puerto o zona costera iraní", declaró el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), comando responsable de las tropas estadounidenses en Oriente Medio, en una publicación en X.

"Ningún buque ha logrado pasar las fuerzas estadounidenses", afirmó el comando militar.

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El martes al menos tres buques que zarparon de puertos iraníes cruzaron el estrecho de Ormuz, según estos datos satelitales, aunque algunos buques que tomaron esa ruta posteriormente dieron la vuelta.

Esos tres buques se encuentran entre los siete navíos vinculados al régimen de Irán que atravesaron el estrecho después de que el bloqueo de Washington entrara en vigor a las 14H00 GMT del lunes, según el proveedor de datos marítimos Kpler.

Las fuerzas de Teherán cerraron de hecho el estrecho tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Donald Trump anunció el domingo que había ordenado el bloqueo de los puertos iraníes tras el fracaso de las conversaciones de paz entre Washington y Teherán en Pakistán.

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Entretanto, el régimen de Irán amenazó este miércoles con bloquear el mar Rojo, al que no tiene acceso territorial, en caso de que se mantenga el bloqueo de Estados Unidos de sus puertos.

Si Estados Unidos mantiene su bloqueo marítimo y "crea inseguridad para los buques comerciales de Irán y los petroleros", eso significará "el preludio de una violación del alto al fuego, en vigor desde el 8 de abril”, indicó el general Alí Abdollahi, jefe del mando de las fuerzas armadas iraníes.

"Las poderosas fuerzas armadas de la República Islámica no permitirán ninguna exportación o importación en el Golfo Pérsico, en el mar de Omán o en el mar Rojo", añadió, según un comunicado difundido por la televisión estatal.

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