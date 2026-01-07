Secretario Marco Rubio revela cuál es el plan de Estados Unidos en Venezuela: "Tenemos un proceso triple"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró el miércoles que Estados Unidos tiene un plan para Venezuela tras el arresto del jefe del régimen, Nicolás Maduro.

Tras una audiencia ante senadores a puerta cerrada en el Capitolio, Rubio insistió que su administración "no está improvisando" y aseguró que ya tienen un plan para el país sudamericano.

"Les hemos detallado los planes. Se lo hemos descrito", insistió Rubio tras declaraciones críticas de senadores demócratas.

Asimismo, Rubio señaló que las medidas sobre Venezuela se tomarán en tres fases.

"Hay muchos detalles operativos que no se pueden discutir públicamente, obviamente, por razones obvias. Así que, a medida que avancemos, describiremos nuestro proceso, que es un proceso triple en Venezuela. Ya se lo he descrito".

"El primer paso es estabilizar el país. No queremos que caiga en el caos. Parte de esa estabilización, y la razón por la que entendemos y creemos que tenemos la mayor influencia posible, es nuestra cuarentena", dijo.

"Como han visto hoy, se han incautado dos barcos más. Estamos en medio de ello ahora mismo y, de hecho, a punto de ejecutar un acuerdo para llevarnos todo el petróleo, tienen petróleo atrapado en Venezuela. No pueden moverlo debido a nuestra cuarentena y porque está sancionado", añadió.

Y reiteró lo que ya había anunciado el presidente Donald Trump: "Vamos a tomar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Lo vamos a vender en el mercado a precios de mercado, no con los descuentos que obtenía Venezuela".

Según Rubio, ese dinero se gestionará de tal manera que "controlaremos cómo se distribuye, de forma que beneficie al pueblo venezolano, no a la corrupción ni al régimen".

La segunda fase, señaló el secretario, "será una fase que llamamos recuperación, y que consiste en garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de forma justa".

Además, al mismo tiempo, "se comenzará a crear un proceso de reconciliación a nivel nacional dentro de Venezuela para que las fuerzas de la oposición puedan ser amnistiadas y liberadas de las cárceles o traídas de vuelta al país".

Posteriormente, la tercera fase, será "la de transición".

Finalmente, Rubio dijo que ofrecerá más detalles en los próximos días, pero aseveró que la administración Trump está "avanzando de una manera muy positiva".