Departamento de Estado anuncia la reanudación de las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas a partir de este lunes

El Departamento de Estado confirmó este lunes que se reanudaron formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, en medio del control de la administración de Donald Trump sobre el régimen de Delcy Rodríguez.

A través de un comunicado que fue divulgado por la Embajada en Caracas, el Departamento de Estado de EE. UU. celebró la apertura de la sede diplomática.

“La reanudación de las actividades de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas marca un nuevo capítulo de nuestra presencia diplomática en Venezuela. Este paso refuerza nuestra capacidad para interactuar directamente con el Gobierno interino venezolano, prestar apoyo a los ciudadanos estadounidenses y promover iniciativas con la sociedad civil y el sector privado”, indicó el Departamento de Estado.

“Hoy (lunes, 30 de marzo), retomamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, lo que marca un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela”, agregó.

En ese sentido, la administración de Donald Trump informó que próximamente se pondrá en marcha el servicio consular en la sede diplomática y la atención al público.

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“El equipo de la embajadora Laura Dogu está restaurando el edificio de la cancillería de la Embajada de Estados Unidos en Caracas para preparar el regreso del personal lo antes posible y la eventual reanudación de los servicios consulares”, indicó. “La reanudación de las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas es un hito clave en la implementación del plan de tres fases del presidente para Venezuela y fortalecerá nuestra capacidad de interactuar directamente con el gobierno interino venezolano, la sociedad civil y el sector privado”, añadió.