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Miércoles, 29 de abril de 2026
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América Latina

Unión Industrial Argentina alerta por posibles restricciones en el suministro de gas y “altos costos para la industria”

abril 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Gas | Foto Canva
Gas | Foto Canva
La organización adoptó “medidas transitorias para atenuar el mayor costo del abastecimiento de GNL”.

La Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió durante una reunión de su Junta Directiva que el invierno podría tener eventuales restricciones en el suministro y aumento de costos sobre la actividad productiva.

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El tema central del encuentro fue garantizar la disponibilidad del insumo en los meses de mayor demanda. En ese sentido, enfatizó en la necesidad de contar con previsibilidad energética para sostener la producción.

La advertencia de la UIA viene en una semana en la que ya se registraron las primeras señales de tensión sobre el sistema gasífero.

De acuerdo con lo informado, las distribuciones limitaron el despacho de gas a usuarios con contratos interrumpibles, entre ellos estaciones de servicio de servicio e industrias para priorizar la demanda residencial.

Desde el 28 de abril Metrogas y Naturgy registraron la venta de GNC en estaciones de servicio del AMBA que operan con contratos interrumpibles, con el objetivo de priorizar el consumo residencial ante la primera ola de frío.

Además, señaló que las tensiones geopolíticas están generando mayor volatilidad en los precios energéticos, lo que impacta las condiciones de abastecimiento.

“La UIA presentó una propuesta orientada a adoptar medidas transitorias para atenuar el mayor costo del abastecimiento de GNL sobre la demanda industrial, con el objetivo de preservar los niveles de producción”.

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Por otro lado, también destacaron la agenda ambiental, de acuerdo con lo detallado, se elaboraron 24 lineamientos para una ley de presupuestos mínimos, con foco en una regulación ambiental efectiva y económicamente viable.

Finalmente, el documento promueve criterios de gradualidad y razonabilidad, participación activa del sector privado, roles claros entre los distintivos niveles de gobierno y mecanismos que eviten la creación de tributos específicos.

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