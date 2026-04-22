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Miércoles, 22 de abril de 2026
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Miguel Uribe Londoño

Detienen en Argentina a sospechoso de participar en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

abril 22, 2026
Por: Redacción NTN24
El hombre es acusado de ser uno de los encargados de la logística en el magnicidio del senador.

Este miércoles se conoció que, en Buenos Aires, Argentina, fue capturado uno de los sospechosos del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ejecutado el 7 de junio de 2025.

El sujeto, que tenía circular roja de Interpol, fue identificado como Brayan Ferney Cruz Castillo, quien fue detenido gracias a un operativo coordinado entre las autoridades argentinas y colombianas.

Cruz Castillo, señalado por la justicia de Colombia de ser uno de los encargados de la logística en el magnicidio del senador, quien acusa del atentado, que termino con la vida del político.

De acuerdo con la información compartida desde Argentina, su detención se llevó a cabo por la Policía Federal, luego de un seguimiento preliminar por medio del cual lograron establecer que este hombre se encontraba en su territorio, donde seguía cometiendo delitos.

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Tras su captura, Brayan Ferney Cruz Castillo quedó bajo disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 12, el cual se encargará del proceso de cooperación internacional con las autoridades colombianas, para definir la extradición de este sujeto, quien tendría vínculos con uno de los grupos disidentes de las FARC, el cual habría dado la orden del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay.

Según la ministra de Gestión del Desarrollo de Argentina, Alejandra Monteoliva, Cruz Castillo, señalado de participar en la logística de este crimen, será expulsado de su país.

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"Acá no refugiamos delincuentes. “Hoy está preso y ya se han iniciado los trámites para su pronta expulsión”, señaló Monteoliva por medio de un video publicado en sus redes sociales.

Reacción en Colombia tras la captura de Cruz Castillo, implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Tras conocerse la detención de Brayan Ferney Cruz Castillo, NTN24 conversó con el congresista José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, quien se refirió al avance de este proceso, el cual también cuestionó.

"Recibimos con algo de esperanza esta captura, pero seguimos hablando de los mandos medios o rasos de esta organización de la Segunda Marquetalia encargados de la logística (…) Pero ¿dónde está Iván Márquez ¿Dónde está el zarco Aldineber?”, expresó el legislador.

 

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